«Коллеги, надо заканчивать эту историю»: Текслер жестко раскритиковал работу по оптимизации теплоснабжения региона

Губернатор озвучил альтернативу субсидированию на убытки из-за устаревших сетей.

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Губернатор Челябинской области сегодня, 10 июня, в режиме видеосвязи провел совещание с главами муниципалитета, членами правительства и руководителями ведомств региона. В ходе ВКС Алексей Текслер резко раскритиковал подход к оптимизации схем тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Глава региона отметил, что во многих территориях области руководство неэффективно организует работу в этом направлении.

«Мы с вами видим, что по некоторым муниципалитетам просто неэффективную организацию работы, когда в целом, к примеру, теплоснабжение является планово убыточным. Почему? Потому что старый источник, дырявые сети, с точки зрения расположения всей системы, она неэффективна и осталась с каких-то предыдущих десятилетий. Конечно, допускать этого нельзя», — отметил губернатор Челябинской области.

Алексей Текслер поручил отработать планомерных подход к формированию схем теплоснабжения, актуализировать их и принять решения, которые дадут возможность исключить неплатежи со стороны населения.

«Да, где-то вложиться, где-то самостоятельно, где-то с помощью инвестора, но в будущем закрыть эту неэффективность. Потому что эта неэффективность в итоге приводит к неплатежам за газ, за электроэнергию и так далее. В каких муниципалитетах этото вопрос сейчас стоит особенно остро?», — задал он вопрос министру тарифного регулирования.

Татьяна Кучиц ответила, что в настоящее время спорные вопросы остаются в Златоусте, Карабаше и некоторых районах Челябинска. Глава министерства тарифного регулирования отметила: в ведомстве видят два выхода из сложившихся ситуаций — технический и организационный.

«На территории Челябинского городского округа особенно остро встал сейчас вопрос теплоснабжения у теплоснабжающих организаций Северо-запада, это новый район города, где потребитель сравнивает стоимость тепла в локальной котельной со стоимостью тепла в централизованной системе теплоснабжения. Здесь понятно, что в большинстве случаев, тепло от локальных котельных выше во стоимости. Мы направили свои предложения», — пояснила Татьяна Кучиц.

Губернатор ответил жестко: в регионе неэффективных систем теплоснабжения быть не должно. Он уже дал конкретные поручения для разрешения ситуации в Златоусте и Карабаше, но также отметил: в регионе есть и другие территории, в которых эта проблема стоит достаточно остро.

«Я по каждой территории хочу видеть конкретные решения по изменению этой ситуации. В том числе, чтобы мы в будущем могли прогнозировать изменение той субсидии, о которой вы говорили. Вся эта неэффективность приводит к тому, что растут экономически обоснованные расходы теплоснабжающих организаций, и мы для того, чтобы сохранить уровень роста тарифов не выше инфляции для населения, вынуждены из бюджета субсидировать эти расходы. Это вопросы не просто повышения эффективности теплоснабжения, это вопросы оптимизации расходования бюджетных расходов на это направление», — рассудил Алексей Текслер.

Чтобы избежать дальнейших вливаний в покрытие убытков в сферу теплоснабжения, губернатор предложил средства предназначенные для субсидирования направить на инвестиции в оптимизацию.

«Давайте просто инвестируем эти деньги, которые отдаем в субсидии на прожигание тепла, в итоге получим оптимизацию тарифа и снижение расходов бюджета. Это совершенно понятная задача, и надо вместе с главами это сделать. Потому что каждый раз, когда начинается обсуждение этого вопроса, появляются какие-то нюансы. Там мы не хотим, тут кто-то чего-то не хочет, там привыкли сидеть на этих потоках и так далее. Коллеги, надо заканчивать эту историю, заканчивать!», — призвал подчиненных губернатор.

Правильный подход к оптимизации, по мнению Алексея Текслера, сможет не только сохранить бюджетные средства, но и справиться с проблемой неплатежей.