«Работа выполнена оперативно»: житель села Фершампенуаз пожаловался губернатору на отсутствие воды

Проблему с подвозом решили уже на следующее утро.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер во вторник, 9 июня, отправился с рабочим визитом в Нагайбакский район. После осмотра больницы в селе Фершампенуаз к главе региона обратился местный житель, который сообщил о том, что уже несколько дней село остается без водоснабжения. Алексей Текслер пообещал, что возьмет на контроль данную ситуацию.

«Вчера задал вопрос губернатору по поводу отсутствия воды в моем населенном пункте селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Губернатор сказал, что в ближайшее время поступит питьевая вода для жителей. Работа выполнена оперативно, вчера вечером он сказал, сегодня с утра вода уже есть. Будем ждать теперь, когда пойдет вода из-под крана, спасибо Алексею Леонидовичу Текслеру», — рассказал корреспонденту медиахолдинга ОТВ Искендер Диасамидзе.

Сегодня, 10 июня, в село привезли несколько автомобилей с технической и питьевой водой, для того, чтобы жители могли набрать ее на свои нужды. Вопрос по постоянному водообеспечению будет решаться, поскольку для этого необходимо чуть больше времени. На время неполадок, жители смогут получать воду, которую будут подвозить из Магнитогорска.