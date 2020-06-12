Алексей Текслер поздравил жителей Челябинской области с Днём России

Губернатор подчеркнул сплочённость и трудолюбие южноуральцев.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей Южного Урала с Днём России. В своём обращении глава региона подчеркнул, что несмотря на трудные времена, которые пришлись на образование России южноуральцы сохранили свой уклад и преумножили традиции.



«Несмотря на весь драматизм эпохи и противоречивость реформ, южноуральцы сохранили многогранный экономический, социальный и культурный уклад, сберегли и преумножили лучшие трудовые традиции, достойно решая все это время самые сложные задачи»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор подчеркнул, что несмотря на опасность коронавируса Челябинская область справится со всеми проблемами. В этом жителям региона поможет потенциал, накопленные знания и взаимовыручка, уверен Алексей Текслер.

«В этой общей работе — гарантия успеха, благополучия и уверенного движения вперед. Желаю вам доброго здоровья, мира, счастья и достойного воплощения в жизнь всех начинаний на благо России!»— сказал губернатор.

Отметим, что в этом году жителей Челябинской области ждёт насыщенная онлайн-программа посвящённая Дню России. В течение дня южноуральццы смогут принять участие в флешмобах, челленджах и акциях, а также посмотреть концерты в прямом эфире.