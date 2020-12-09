За год в Челябинской области заменили 6 неэффективных котельных

На очереди еще более 800 убыточных источников теплоснабжения.

Шесть районов Челябинской области вступили в отопительный сезон 2020 — 2021 годов с новыми источниками теплоснабжения. Модернизация теплосистем в регионе производится ежегодно. В том числе с привлечением средств инвесторов. За последние 9 лет в муниципалитетах Челябинской области заменили 199 котельных.

В первую очередь обновление этого фонда позволяет повысить качество услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения для жителей домов и объектов соцсферы. Сегодня в перечне котельных, подлежащих замене, 47 объектов. Всего в Челябинской области их насчитывается 835. Убыточные источники теплоснабжения забирают из казны области более 160 миллионов рублей в год. Для того, чтобы заменить их все на новые, нужны инвестиции в размере 1,5 миллиарда рублей.

Особенное внимание обновлению схем теплоснабжения уделяет и губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Так, на совещании с главами муниципалитетов, членами правительства и руководителями ведомств в июле этого года глава региона резко раскритиковал подход к оптимизации схем тепло- и водоснабжения в территориях.

«Мы с вами видим по некоторым муниципалитетам просто неэффективную организацию работы, когда в целом, к примеру, теплоснабжение является планово убыточным. Почему? Потому что старый источник, дырявые сети, с точки зрения расположения всей системы, она неэффективна и осталась с каких-то предыдущих десятилетий. Конечно, допускать этого нельзя. Да, где-то вложиться, где-то самостоятельно, где-то с помощью инвестора, но в будущем закрыть эту неэффективность. Потому что она в итоге приводит к неплатежам за газ, за электроэнергию и так далее», — высказался тогда Алексей Текслер.

Уже в первом квартале 2020 года было завершено строительство и запущена в работу газовая котельная в поселке Просторный Агаповского района. До этого поселение отапливала убыточная угольная. В Карталах ФГКУ Комбинат «Скала» Росрезерва отказался от теплоснабжения жилфонда. Поэтому было решено построить и запустить в работу газовую котельную на улице Железнодорожной. Сейчас она обогревает два многоквартирных дома.

Уже в новом отопительном сезоне были запущены в работу новые газовые котельные в селе Русская Теча (Красноармейский район) и в поселке Станционный (Троицкий городской округ).

В Сатке для снабжения теплом жителей Старой части города концессионером была построена новая газовая котельная мощностью 18 МВт. Раньше этот район отапливал действующий здесь чугунно-плавильный завод. Но для предприятия это стало невыгодным, и было принято решение о строительстве собственного источника теплоснабжения.

На стадии завершения работы по строительству новой котельной в поселке Нижний Уфалей Верхнеуфалейского городского округа. В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы.

«Впервые в сфере ЖКХ реализован инвестиционный проект по замене четырёх неэффективных котельных объектами когенерации. Общий объем инвестиций в коммунальную энергетику области превысил 4,8 миллиарда рублей», — сообщил первый замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Иван Белавкин.

Работа по отказу от убыточных котельных и замене их новыми эффективными системами теплоснабжения будет продолжена и в следующем году. Здесь налажена тесная работа правительства Челябинской области и регионального министерства строительства.

«В ноябре 2020 года правление Фонда содействия реформированию ЖКХ приняло решение предоставить в 2021 году финансовую поддержку на реализацию проекта по строительству новой газовой котельной в поселке Энергетиков города Троицка. Необходимость строительства нового источника теплоснабжения возникла в связи с планируемым выводом из эксплуатации оборудования филиала ПАО „ОГК-2“ — Троицкой ГРЭС», — добавили в минстрое.

Ещё одно важное решение по оптимизации теплоснабжения в регионе было принято по Златоусту. Там в начале 2021 года по итогам проведенного конкурса будет заключено концессионное соглашение на строительство и эксплуатацию трех газовых котельных мощностью 7, 17 и 70 МВт. После этого концессионер приступит к строительству объектов.