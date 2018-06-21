/ 120 китайских предпринимателей ищут партнеров на Южном Урале

Делегация проведет переговоры с региональными представителями.

Делегация из Китая готовится к визиту на Южный Урал. 120 представителей ведущих отраслей, среди которых тяжелая и легкая промышленность, научная и IТ-сферы, сельское хозяйство и другие. Делегаты намерены заключить соглашения с российской стороной.

Еще ни разу мы не принимали у себя столь масштабную по количеству делегацию Китая. Они едут ни в Москву, ни в Санкт-Петербург, а в Челябинск! Китайские предприниматели очень заинтересованы в южноуральской продукции. Кроме того, они везут с собой новые технологии и идеи их совместной реализации. Это уникальная возможность установить либо расширить деловые контакты с Китаем для всего бизнес-сообщества Челябинской области. — рассказала сайту «Первый областной» директор центра внешнеэкономическая деятельность Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Наталья Осипова.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области в составе федеральной делегации побывал в Китае. Борису Дубровскому удалось договориться о проведении двух совместных мероприятий на территории региона. 12 июля состоится Конференция по промышленному и научно-техническому сотрудничеству Челябинской области и провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, а 18−19 сентября пройдет IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса.