Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
63.62 -0.45 73.61 -0.57
Челябинск
сейчас
 
+18 °C
завтра
 
+16 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ 120 китайских предпринимателей ищут партнеров на Южном Урале

120 китайских предпринимателей ищут партнеров на Южном Урале

Делегация проведет переговоры с региональными представителями.
сегодня в 13:02
  |  Политика

Делегация из Китая готовится к визиту на Южный Урал. 120 представителей ведущих отраслей, среди которых тяжелая и легкая промышленность, научная и IТ-сферы, сельское хозяйство и другие. Делегаты намерены заключить соглашения с российской стороной.

Еще ни разу мы не принимали у себя столь масштабную по количеству делегацию Китая. Они едут ни в Москву, ни в Санкт-Петербург, а в Челябинск! Китайские предприниматели очень заинтересованы в южноуральской продукции. Кроме того, они везут с собой новые технологии и идеи их совместной реализации. Это уникальная возможность установить либо расширить деловые контакты с Китаем для всего бизнес-сообщества Челябинской области. — рассказала сайту «Первый областной» директор центра внешнеэкономическая деятельность Южно-Уральской торгово-промышленной палаты Наталья Осипова.

Напомним, ранее губернатор Челябинской области в составе федеральной делегации побывал в Китае. Борису Дубровскому удалось договориться о проведении двух совместных мероприятий на территории региона. 12 июля состоится Конференция по промышленному и научно-техническому сотрудничеству Челябинской области и провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, а 18−19 сентября пройдет IV Российско-Китайский деловой форум малого и среднего бизнеса.

Общество
Южноуральская делегация побывала на современном полигоне переработки ТКО в Энгельсе
13.06.2018
Южноуральская делегация побывала на современном полигоне переработки ТКО в Энгельсе
Политика
Борис Дубровский подвел итоги участия южноуральской делегации в ПМЭФ
29.05.2018
Борис Дубровский подвел итоги участия южноуральской делегации в ПМЭФ
Общество
Южноуральская делегация готовится к проведению Дней Челябинской области в Узбекистане
14.05.2018
Южноуральская делегация готовится к проведению Дней Челябинской области в Узбекистане
Политика
Губернатор возглавит южноуральскую делегацию на Днях Челябинской области в Узбекистане
23.04.2018
Губернатор возглавит южноуральскую делегацию на Днях Челябинской области в Узбекистане
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Культура
сегодня в 13:39
Бажовский фестиваль готовится к встрече гостей
Происшествия
90% тела маленького мальчика обожжено после взрыва газа на ЧМЗ
сегодня в 13:05
90% тела маленького мальчика обожжено после взрыва газа на ЧМЗ
Политика
120 китайских предпринимателей ищут партнеров на Южном Урале
сегодня в 13:02
120 китайских предпринимателей ищут партнеров на Южном Урале
Общество
Борис Дубровский предлагает украсить Челябинск каслинским литьем
сегодня в 12:46
Борис Дубровский предлагает украсить Челябинск каслинским литьем
Общество
Малый бизнес получил 8,5 миллиардов по госконтрактам
сегодня в 11:26
Малый бизнес получил 8,5 миллиардов по госконтрактам
Общество
Дублер проспекта Ленина перекрыли для транспорта на месяц
сегодня в 10:50
Дублер проспекта Ленина перекрыли для транспорта на месяц
Общество
Больше 2 тысяч детей подверглось нападению клещей на Южном Урале
сегодня в 08:50
Больше 2 тысяч детей подверглось нападению клещей на Южном Урале
Общество
Безухая собака ищет любовь и заботу после жестокого предательства в Магнитогорске
сегодня в 08:00
Безухая собака ищет любовь и заботу после жестокого предательства в Магнитогорске
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6