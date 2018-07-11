/ Аграрный университет договаривается с китайскими коллегами о сотрудничестве

Среди возможных партнеров — педагогические, технические и естественно-научные вузы.

Сегодня, 11 июля, руководство Южно-Уральского государственного аграрного университета проведет деловые переговоры с партнерами из Китая. Иностранная делегация находится в регионе для установления контактов. Ректор ЮУрГАУ Виктор Литовченко встретится с коллегами из вузов провинций Китая. Среди гостей — представители Суйхуаского центра профессионального и технического образования, Суйхуаского института, Муданьцзянского педагогического института, Муданьцзянского исследовательского института по инновации пищевых продуктов и биотехнологии Хэйлунцзянского сельскохозяйственного университета Баи.

Цель мероприятия — установление и укрепление деловых контактов, обсуждение конкретных возможностей взаимовыгодного сотрудничества в различных отраслях, в том числе в сфере сельского хозяйства, науки и образования. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ЮУрГАУ.

Напомним, сейчас на Южном Урале проходит ряд мероприятий с делегацией из Китая. Деловые и профессиональные контакты устанавливаются в рамках переговоров более чем с 120 представителями.