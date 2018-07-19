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Свободный Wi-Fi и указатели на китайском языке повысят турпоток на Южный Урал

Каждую неделю Челябинская область может принимать до 120 китайских туристов.
сегодня в 11:38
  |  Общество

Челябинская область начинает активную работу по развитию «китайского» туризма. Это стало возможно после переговоров губернатора Бориса Дубровского с представителями провинции Хэйлунцзян. С конца июня Южный Урал посетили две делегации из Поднебесной, которые рассказали о своих впечатлениях после турпоездок. Например, им очень понравилось посещение оружейной фабрики и природных парков. Вызывает интерес у китайской делегации «красный» туризм — экскурсии по местам, связанным с Советским Союзом. Национальная русская кухня тоже радует туристов.

Мы открыли для китайских туристов Южный Урал. Каждую неделю сюда можно привозить порядка 130 человек на рейсе. Мы провезли туристов по Горнозаводской зоне. Все наши природные факторы, зоны рекреации китайскому туристу нравятся. Мы вписываемся в ценовую политику. Для многих китайцев было открытием, что на Южном Урале есть такие уникальные места. На китайских сайтах уже успешно рассказали о нашем продукте. — рассказал директор ОГБУК «Центр развития туризма Челябинской области» Дмитрий Столбов.

После посещения китайской делегацией Южного Урала выявили и ряд недочетов, которые нужно исправить в будущем. Например, недостаточная обеспеченность Wi-Fi туристических зон. Без свободного Интернета в наше время сложно оставаться на связи с миром. Другая — это навигация. Вывески на русском и английском языках есть почти везде, а вот указатели на китайском пока не предусмотрены. Если Челябинская область намерена наращивать связи с Китаем, нужно это исправить.

Напомним, каждую среду Челябинский аэропорт встречает и провожает самолет «Уральских авиалиний», соединяющий Челябинск и Харбин. Максимальная вместимость борта — 120 человек. Именно столько туристов хотят принимать каждую неделю в южноуральской столице.

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