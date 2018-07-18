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/ Сразу несколько китайских компаний заключили соглашения с Челябинской областью

Сразу несколько китайских компаний заключили соглашения с Челябинской областью

В Южно-Уральской торгово-промышленной палате подвели итоги переговоров.
сегодня в 15:59
  |  Общество

Челябинская область и китайские компании заявили о взаимных договоренностях. Деловые переговоры состоялись 11 и 12 июля в южноуральской столице. Всего состоялось более 1060 двусторонних встреч.

В состав официальной и деловой делегации Китая во главе с заместителем губернатора провинции Хэйлунцзян Цзя Юймэй вошли более 200 человек, в том числе представители 103 компаний различных сфер деятельности. Интерес ко встрече с ними проявили руководители и специалисты 368 предприятий и организаций Челябинской области. — пояснили в правительстве Челябинской области.

Согласно предварительным договоренностям, из Челябинской области в Китай будут поставлять зерно, лен и подсолнечник. Кроме того, страны намерены начать совместное производство топливных форсунок, а Златоустовские оружейники — продвигать свою продукцию на китайском рынке.

Компания МТМ (Челябинск) и корпорация «Гоюй» (Харбин) подписали соглашение о сотрудничестве по созданию совместного предприятия для запуска в Китае проекта «умный город» (энергосбережение в системе освещения) и его экспорта в другие страны. В данном соглашении китайская сторона выступит в качестве инвестора. — добавили в правительстве.

Также на Южный Урал из Китая будут организованы поставки вареной кукурузы, замороженных овощей и фруктов, сушеного лука, белковых добавок для скота, водосберегающего оборудования, составных частей приборостроительной техники, расходных медицинских материалов, блистерной упаковки, электродвигателей. На территории области запланировали открытие представительства китайской компании по производству нефтепромыслового оборудования.

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