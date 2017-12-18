/ Борис Дубровский выступил с инициативой проведения российско-киргизского форума на Южном Урале

Челябинская область договорилась о сотрудничестве с республикой.

Губернатор Челябинской области сегодня, 18 декабря, в ходе аппаратного совещания подвел итоги минувшей недели, в ходе которой провел две рабочие поездки - в Москву и Бишкек. В столице Челябинская область еще раз вышла с инициативой стать пилотным регионом по построению новой системы управления качеством атмосферного воздуха. А в Киргизской республике были подписаны соглашения о сотрудничестве и сформированы дальнейшие планы.



- По итогам поездки в Киргизию будет ряд поручений министерству экономического развития. Также я выступил там с инициативой провести в Челябинской области форум межрегионального развития. Для нас это будет рабочая ситуация, которая даст импульс в развитии отношений с этой республикой. Там есть потенциал, в том числе и в совместном развитии месторождений по цветным металлам. Там есть над чем поработать нашим компаниям, компетентным в этих вопросах. - заявил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.



Напомним, 15 декабря глава Челябинской области Борис Дубровский с деловым визитом отправился в Кыргызскую Республику. Губернатор региона находился в Киргизии в составе правительственной делегации. Там Дубровский выступил на заседании шестой российско-киргизской конференции «Евразийская интеграция как основа развития российско-киргизских внешнеэкономических связей».



Товарооборот Челябинской области с Киргизией за 9 месяцев 2017 года составил 61,6 миллионов долларов, что выше на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

