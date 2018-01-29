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Челябинская область примет лидеров «Опоры России»

Форум пройдет в XII раз.
сегодня в 19:25
  |  Общество

Промышленную политику Челябинской области и поддержку в производственной сфере обсудят на XII съезде лидеров «Опоры России». Регион будет представлять губернатор Борис Дубровский. Мероприятие состоится в столице Южного Урала в начале февраля, и это событие значимо для региона и для всей страны.

Форум призван выступить эффективной диалоговой площадкой для предпринимателей и представителей власти со всей России. В рамках форума будут обсуждаться актуальные темы, касающиеся развития предпринимательства, а также представлены лучшие региональные практики. Уверен, что совместная работа на съезде станет прекрасной возможностью для укрепления партнерских отношений среди представителей бизнеса и власти. — сказал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Площадками для проведения съезда лидеров «Опоры России» станут «Конар» и «Станкомаш». Они продемонстрируют эффективность взаимодействия крупного, среднего и малого бизнеса. Мероприятие посетит президент «Опоры России» Александр Калинин, он же станет модератором пленарного заседания.

Съезд лидеров «Опоры России» пройдет с 1 по 3 февраля. Он завершится в ГЛЦ «Солнечная долина» Вторым ежегодным спортивным турниром «Кубок „Опоры России“».

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