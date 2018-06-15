/ Россия и Киргизия договорились об укреплении продовольственных связей на конференции в Челябинске

Также страны намерены развивать туризм.

Сегодня Челябинск принял седьмую Российско-киргизскую межрегиональную конференцию. Мероприятие открылось приветственной телеграммой от Президента России Владимира Путина. Организаторы форума сформулировали тему встречи как «Роль цифровой трансформации в экономической интеграции Российской Федерации и Киргизской Республики». В соответствии с ней заявлено несколько круглых столов и встреч.

Представители России и Киргизии намерены развивать сотрудничество между отдельными регионами, например, Челябинском и Иссык-Кулем. На конференции договорились о предоставлении российской системы ГЛОНАСС для наблюдения за ходом посевной. Принимающая сторона — Челябинская область, намерена закупать чернослив в Киргизии. Еще одна договоренность качается строительства комплекса тепли на Южном Урале. Здесь будут выращивать салат или рукколу. — рассказал сайту «Первый областной» с места событий корреспондент Артур Ишпулатов.

Финансово участвовать в реализации достигнутых договоренностей намерены обе стороны. Также в ходе конференции удалось достичь договоренностей в сферах транспортно-логистической инфраструктуры, туризма, молодежного предпринимательства. В завершении участники провели пленарное заседание.