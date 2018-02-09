/ Образовательная «Весна» ждет учащуюся молодежь Магнитогорска

На форуме научат писать проекты и вести за собой людей.

Молодежь Магнитогорска и других районов будут учить командообразованию и основам лидерства. Полезные навыки приобретут участники форума «Весна». Все они — учащиеся из Магнитогорска, Кизильского, Нагайбакского и Агаповского районов, прошедшие во второй тур молодежного форума.

Участников научат писать собственные социальные проекты. Также им расскажут, как эффективно управлять временем и предоставят возможность пообщаться с главными лицами города и области. В рамках II этапа планируется грантовый конкурс для поддержки лучших инициатив молодых участников форума. Также в рамках данного этапа пройдет встреча с заместителем министра образования и науки Челябинской области Вадимом Бобровским. — рассказали сайту «Первый областной» в правительстве Челябинской области.

Второй этап форума «Весна» пройдет с 6 по 8 апреля на территории санатория «Абзаково».



Участников «Весны» также ждет практический этап. Его суть заключается в реализации созданных ранее социальных проектов. Поддерживать участников будет подразделение по молодежной политике администрации Магнитогорска.