/ Хакерской атаке подвергся колл-центр «прямой линии» Владимира Путина

Во время «прямой линии» колл-центр, где принимают вопросы президенту России Владимиру Путину, подвергся хакерской DDoS-атаке. Об этом сообщили в прямом эфире. Суть атаки в том, чтобы довести систему до отказа и не дать к ней доступ другим пользователям.
Мы смогли отразить атаку, работа приложения восстановлена. — рассказали на канале «Россия 1».
По данным телеграм-канала «Раньше всех», атака была с территории Украины.
Отметим, что колл-центр сейчас принимает обращения от граждан России, сбоев больше нет.