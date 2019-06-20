/ Хакерской атаке подвергся колл-центр «прямой линии» Владимира Путина

Работу удалось восстановить.

Во время «прямой линии» колл-центр, где принимают вопросы президенту России Владимиру Путину, подвергся хакерской DDoS-атаке. Об этом сообщили в прямом эфире. Суть атаки в том, чтобы довести систему до отказа и не дать к ней доступ другим пользователям.

Мы смогли отразить атаку, работа приложения восстановлена. — рассказали на канале «Россия 1».

По данным телеграм-канала «Раньше всех», атака была с территории Украины.

Отметим, что колл-центр сейчас принимает обращения от граждан России, сбоев больше нет.