В России субсидируют ипотечные кредиты для семей с несколькими детьми

Владимир Путин отметил, что инициатива не была реализована из-за ошибки правительства.

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время «прямой линии» ответил на вопрос о том, почему банки не пересчитывают ипотечные кредиты семей с детьми. Решение о том, что семьи, в которых появился 2 и 3 ребенок, будут обеспечены льготной ипотекой в объеме 6% было принято, но не реализовано.



Это реальная ошибка правительства России, соответствующих структур. Проблема Министерства финансов Российской Федерации — не было выделено достаточно ресурсов для компенсации банкам на эти цели. Они решили, что будет достаточно 2%, но этого оказалось не достаточно. Правительство не выделило деньги, поэтому перерасчета не было. — ответил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что эта проблема уже решена. Министерство финансов направило ресурсы, результаты скоро можно будет увидеть на практике.

