/ С выпускным поздравил вчерашних школьников Владимир Путин

Глава государства пожелал найти призвание по душе.

Пора школьных выпускных началась в России. Ко вчерашним школьникам с поздравлением и наставлением обратился президент Владимир Путин. Глава государства поздравил выпускников с началом взрослой жизни. Первый важный шаг, который им предстоит сделать, — выбор профессии и учебного заведения.

Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе. Только тогда полностью реализуются ваши лучшие качества, дарования и способности, вы сможете принимать серьёзные решения, вносить свой вклад в развитие России, стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за её будущее. Гордитесь нашей великой Родиной, и она обязательно будет гордиться вами, вашими достижениями, передовыми знаниями, смелыми открытиями, той молодой энергией, которая, убеждён, позволит вашему поколению вывести Россию на новые победные рубежи. — сказал Владимир Путин.

Президент пожелал, чтобы удача сопутствовала выпускникам, а упорство и трудолюбие помогали достигать целей и осуществлять мечты.