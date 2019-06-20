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/ Челябинец поинтересовался, не устал ли Владимир Путин от президентства

Челябинец поинтересовался, не устал ли Владимир Путин от президентства

Состоялась «прямая линия» с президентом России.
сегодня в 18:40
  |  Общество

Два вопроса из Челябинской области прозвучали во время «Прямой линии с президентом Владимиром Путиным», которая прошла 20 июня. Первый касался ФАПов, нехватки специалистов в них и отсутствия благоустроенного современного жилья для молодых врачей и фельдшеров. Второй прозвучал во время «блица». Житель Челябинска Александр Кузнецов поинтересовался, не надоело ли Владимиру Путину быть президентом.

Нет, иначе бы я не стал баллотироваться на этот срок. — коротко ответил Владимир Путин.

Отметим, что «прямая линия» длилась чуть больше 4 часов. Президент успел охватить вопросы из разных сфер и разных регионов России. Владимир Путин отреагировал на звонки и сообщения, поступившие в центры обработки информации, на видеообращения, вопросы из зала и вопросы, «прилетевшие» в прямом эфире — они выводились на экран.

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