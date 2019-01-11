/ Каждый третий работающий южноуралец — бизнесмен

В Челябинской области растет число предпринимателей.

Условия для малого и среднего бизнеса, как и обещал губернатор Борис Дубровский, улучшаются в Челябинской области. В 2018 году еще 4300 человек оказались в рядах предпринимателей. Они получают хорошую поддержку от региона, в том числе через центры «Территория бизнеса». По итогам прошедшего года каждый третий работающий южноуралец является бизнесменом.

Без поддержки Бориса Александровича того результата, которого мы смогли достичь в прошлом году, у нас бы не было — по итогам года произошел существенный прирост в малом бизнесе: на 4,3 тысячи предпринимателей стало больше. Это радует, а также говорит о том, что мы идем в правильном направлении. Мы должны координировать наши взаимодействия, смотреть, что еще можно сделать. — сказал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александр Гончаров.

Такие итоги бизнес-омбудсмен подвел на встрече с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Они обсудили, как поддерживать предпринимателей и улучшать механизм господдержки бизнеса. Кроме того, на встрече отметили, что Челябинск и область становятся лакомым кусочком для бизнеса.

Наступивший год планируется насыщенным, особенно для Челябинска — в плане подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Мы меняем образ города, в том числе в деталях городского быта: от рекламных конструкций, вывесок, нестационарных объектов до участия малого и среднего бизнеса в качестве подрядчиков подготовительных работ. Рассчитываю на конструктивное взаимодействие и сотрудничество. — подчеркнул Борис Дубровский.

Отметим, что уполномоченный по защите прав предпринимателей принимает также жалобы. В минувшем году их было 538. Бизнесмены сообщали о проблемах с арендой земли, размещением торговых точек, незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность. Все эти вопросы находятся на контроле и решаются.