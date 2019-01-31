Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.1 -0.24 75.57 -0.31
Челябинск
сейчас
 
-17 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
сегодня в 11:40
Рост пособий и недоступные сайты. Что изменится в жизни россиян с 1 февраля
Рассказываем, какие решения федерального правительства вступили в силу.
/ Трое челябинских предпринимателей борются за национальную премию

Трое челябинских предпринимателей борются за национальную премию

Южноуральцы стали одними из 25 людей, претендующими на победу в конкурсе.
сегодня в 12:27
  |  Общество

Трое челябинских предпринимателей — Дмитрий Шуховцев, Михаил Диковский и Анастасия Стародубцева — пробились в финал национальной премии «Немалый бизнес». Южноуральцы стали одними из 25 людей, претедующих на победу, благодаря зрительскому голосованию.

На призыв проголосовать за наших земляков откликнулось несколько тысяч южноуральцев, за что им большое спасибо. Благодаря такой сильной поддержке трое челябинцев вышли в финал. Это отличный результат. — прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория бизнеса.

Представители Челябинской области будут бороться за победу в двух номинациях: «Добрый бизнес» и «Стремительный рост». Свой выход в финал прокомментировала Анастасия Стародубцева. По ее словам она не ожидала такой большой поддержки.

Мне писали совершенно незнакомые люди, говорили, что болеют за меня. Не знаю, войду ли в число призеров, но для меня результаты голосования — уже большая победа и стимул двигаться дальше. — рассказала Анастасия Стародубцева.

Уже сейчас идет последний этап — голосование членов жюри. Его итоги будут озвучены 6 февраля на церемонии награждения в Москве. «Немалый бизнес» — главная премия страны для малого и среднего предпринимательства. Организаторы планируют сделать ее ежегодной.

Отметим, что поддержка предпринимательства — одна из приоритетных задач, поставленных правительству региона губернатором Борисом Дубровским.

Общество
В регионе за 5 лет вырастет число занятых в малом бизнесе
28.01.2019
В регионе за 5 лет вырастет число занятых в малом бизнесе
Общество
Шесть челябинских предпринимателей стали финалистами престижного бизнес-конкурса
24.01.2019
Шесть челябинских предпринимателей стали финалистами престижного бизнес-конкурса
Политика
Каждый третий работающий южноуралец — бизнесмен
11.01.2019
Каждый третий работающий южноуралец — бизнесмен
Общество
МФЦ «Территория Бизнеса» появятся во всех регионах страны
10.12.2018
МФЦ «Территория Бизнеса» появятся во всех регионах страны
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
«Альфа-Банк» погасит кредиты клиентов, пострадавших из-за взрыва дома в Магнитогорске
сегодня в 14:30
«Альфа-Банк» погасит кредиты клиентов, пострадавших из-за взрыва дома в Магнитогорске
Общество
Хоккеисты «Трактора» призвали челябинских водителей к трезвости
сегодня в 14:18
Хоккеисты «Трактора» призвали челябинских водителей к трезвости
Общество
Правительство региона поддержит уникальный центр реабилитации для детей
сегодня в 13:51
Правительство региона поддержит уникальный центр реабилитации для детей
Общество
Стала известна судьба главврача поликлиники, где умерли три ребенка
сегодня в 12:33
Стала известна судьба главврача поликлиники, где умерли три ребенка
Общество
Трое челябинских предпринимателей борются за национальную премию
сегодня в 12:27
Трое челябинских предпринимателей борются за национальную премию
Происшествия
Свидание не удалось: ухажер с сайта знакомств обокрал жительницу региона
сегодня в 12:19
Свидание не удалось: ухажер с сайта знакомств обокрал жительницу региона
Общество
Челябинцам рассказали, что делать с двойными квитанциями за отопление
сегодня в 11:18
Челябинцам рассказали, что делать с двойными квитанциями за отопление
Общество
«На первый, второй рассчитайся!»: население Челябинской области пересчитали
сегодня в 11:09
«На первый, второй рассчитайся!»: население Челябинской области пересчитали
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6