/ Трое челябинских предпринимателей борются за национальную премию

Южноуральцы стали одними из 25 людей, претендующими на победу в конкурсе.

Трое челябинских предпринимателей — Дмитрий Шуховцев, Михаил Диковский и Анастасия Стародубцева — пробились в финал национальной премии «Немалый бизнес». Южноуральцы стали одними из 25 людей, претедующих на победу, благодаря зрительскому голосованию.

На призыв проголосовать за наших земляков откликнулось несколько тысяч южноуральцев, за что им большое спасибо. Благодаря такой сильной поддержке трое челябинцев вышли в финал. Это отличный результат. — прокомментировал Артур Юсупов, генеральный директор фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория бизнеса.

Представители Челябинской области будут бороться за победу в двух номинациях: «Добрый бизнес» и «Стремительный рост». Свой выход в финал прокомментировала Анастасия Стародубцева. По ее словам она не ожидала такой большой поддержки.

Мне писали совершенно незнакомые люди, говорили, что болеют за меня. Не знаю, войду ли в число призеров, но для меня результаты голосования — уже большая победа и стимул двигаться дальше. — рассказала Анастасия Стародубцева.

Уже сейчас идет последний этап — голосование членов жюри. Его итоги будут озвучены 6 февраля на церемонии награждения в Москве. «Немалый бизнес» — главная премия страны для малого и среднего предпринимательства. Организаторы планируют сделать ее ежегодной.

Отметим, что поддержка предпринимательства — одна из приоритетных задач, поставленных правительству региона губернатором Борисом Дубровским.