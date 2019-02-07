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/ Проект челябинки оценили столичные эксперты на премии «Немалый бизнес»

Проект челябинки оценили столичные эксперты на премии «Немалый бизнес»

Анастасия Стародубцева претендовала на победу в номинации «Стремительный рост».
сегодня в 10:22
  |  Общество

Проект челябинки по поставке оборудования для образования и бизнеса признали одним из лучших. Анастасия Стародубцева, по оценке жюри, оказалась в списке 25 кандидатов на победу. Бизнес-представительница с Южного Урала заявлялась в номинации «Стремительный рост».

Конечно, это было волнительно. Я не верила, что попаду в топ-100, ведь от Челябинска отправляли больше 50 заявок. Переживаешь не за себя и свою компанию, а за город и регион, ведь представляешь его интересы. Номинация отражает все, что происходит в компании. У нас стремительный рост, мы сильно развиваемся в нашем направлении. — поделилась с радио «Business FM Челябинск» Анастасия Стародубцева.

В конкурсе «Немалый бизнес» участвовали представители 85 регионов страны — это несколько тысяч проектов. Только 100 лучших боролись за победу, в том числе 6 южноуральских.

Премия «Немалый бизнес» уникальная. Объединились все институты развития, экспертные бизнес-сообщества. Премию официально поддержали органы власти. — объяснил значимость достижения южноуральского бизнеса гендиректор Фонда развития предпринимательства Челябинской области — Территория бизнеса — Артур Юсупов.

Добавим, что победителей премии наградили во время мероприятия, а затем пригласили на встречу с Владимиром Путиным.

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