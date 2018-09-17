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/ Карт-бланшем для региона назвали встречу губернатора с администрацией президента

Карт-бланшем для региона назвали встречу губернатора с администрацией президента

Борис Дубровский рассказывал о подготовке Челябинска к 2020 году.
сегодня в 15:16
  |  Политика

Полным ходом идет подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, которые запланированы на 2020 год в Челябинске. Что уже сделано, рассказал сегодня губернатор Борис Дубровский на встрече с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно. Как сообщили в пресс-службе губернатора, отчет по каждому проекту был предоставлен детально, а кроме того, собеседники затронули тему социально-экономического развития Челябинской области. Событию дали оценку политологи.

Это возможность для Челябинской области войти в круг пятерки самых мощных городов России, и эту возможность Челябинск не может упустить. Встреча с руководителем администрации президента — это подтверждение того, что в ближайшее время область ждет серьезное поступательное развитие. Это показатель высокой оценки федеральным центром уровня управления регионом. Это некий карт-бланш, на мой взгляд, губернатору на решение базовых проблем области. — сообщил сайту «Первый областной» Андрей Лавров.

Отметим, что встреча Бориса Дубровского с руководителем администрации президента проходила в Москве. Именно там работает губернатор.

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