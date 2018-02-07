/ Еще три кандидата зарегистрированы в качестве претендентов на пост Президента

ЦИК принял решение в отношении Бориса Титова, Григория Явлинского и Сергея Бабурина.

Сегодня, 7 февраля, Центральная избирательная комиссия приняла решение о регистрации трех кандидатов в Президенты. Участниками предстоящей гонки, помимо уже зарегистрированных, станут Сергей Бабурин, Григорий Явлинский и Борис Титов. После принятия решения всем кандидатам было выдано соответствующее удостоверение.

Я участвую в выборах для того, чтобы голос российского предпринимательства был услышан, голос того предпринимательства, которое работает в реальном секторе экономке, в промышленности, в сельском хозяйстве, в среднем бизнесе, в инновационном секторе. — заявил Борис Титов на заседании ЦИК.

Напомним, 6 февраля ЦИК зарегистрировал кандидата Владимира Путина. В его поддержку было собрано больше 1,6 миллиона пользователей. Ранее ЦИК зарегистрировал Владимира Жириновского (ЛДПР) и Павла Грудинина (беспартийный самовыдвиженец от КПРФ). 8 февраля ЦИК рассмотрит вопрос о регистрации еще двоих кандидатов: Ксении Собчак (Гражданская инициатива) и Максима Сурайкина (Коммунисты России), которые также успешно прошли проверку подписей.

Напомним, выборы Президента Российской Федерации состоятся 18 марта. Принять в них участие смогут все совершеннолетние граждане.