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Южноуральцев примут на избирательных участках без открепительного листка

Теперь достаточно предоставить в МФЦ заявление о перемене места голосования.
сегодня в 18:16
  |  Общество

Желающих принять участие в голосовании на выборах 18 марта теперь не сможет остановить проживание не по месту прописки. Через МФЦ южноуральцам предлагают самостоятельно выбрать избирательный участок. В Многофункциональный центр нужно прийти с паспортом и написать соответствующее заявление. Отрывной талон, полученный в МФЦ, нужно принести с собой на избирательный участок. Такое заявление от совершеннолетнего гражданина России принимается только один раз.

С 31 января по 12 марта 2018 года заявление о желании проголосовать по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации можно будет подать через Многофункциональные центры в каждом муниципальном образовании Челябинской области, прием заявлений организован в 56 МФЦ. Кроме того, у избирателей есть возможность воспользоваться порталом Госуслуг для подачи заявления в электронном виде — за 45 дней до дня голосования и не позднее 24 часов по московскому времени за 5 дней до дня голосования — с 31 января по 12 марта 2018 года. — рассказали сайту «Первый областной» в Избиркоме Челябинской области.

Прием заявлений в Челябинской области ведется в 56 офисах многофункциональных центров. Ознакомиться со списком и узнать подробный адрес можно здесь. Также заявление можно подать через портал «Госуслуги».

Выборы Президента Российской Федерации состоятся 18 марта. Принять в них участие смогут все совершеннолетние граждане.

Напомним, раньше южноуральцам, голосующим не на территории постоянной регистрации, нужно было получать открепительное удостоверение. Получали его по месту прописки за 20–45 дней до выборов.

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