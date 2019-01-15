/ Челябинск против Калининграда: в правительстве прокомментировали заявление Антона Алиханова о регионе

На слова губернатора Калининградской области ответил Дмитрий Федечкин.

Правительство Челябинской области прокомментировало заявление губернатора Калининградской области по поводу Южного Урала. Сегодня, 15 января, Антон Алиханов раскритиковал экологическую обстановку южноуральского региона.

В свою очередь, Алиханову ответил начальник Управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин. Он заявил, что Южный Урал всегда был опорой России.

Челябинск всегда являлся опорным краем державы, а не ее анклавом. Мы ждем губернатора Калининградской области Антона Андреевича Алиханова в регионе, для того чтобы он воочию увидел наши природные богатства, прошелся по туристическим маршрутам, изучил край трех тысяч озер и национальных парков. — прокомментировал Дмитрий Федечкин.

Кроме того, на своей странице в Facebook Дмитрий Федечкин вспомнил, как полгода служил в учебной части под Калининградом. По его словам, он с восторгом возвращался на Урал после «серого и сырого Кёнига», но при этом никогда не допускал неаккуратных сравнений двух регионов.

Как сообщают СМИ, Антон Алиханов упомянул Челябинскую область на заседании Общественно-политического совета при губернаторе о реализации проекта строительство калийно-магниевого рудника в регионе. Он заявил, что процесс не должен поставить крест на туристической привлекательности Калининградской области, сравнивая их регион с Южным Уралом.