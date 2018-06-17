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/ Строительство трехзвездочного общежития ЮУрГУ обойдется в 714 миллионов

Строительство трехзвездочного общежития ЮУрГУ обойдется в 714 миллионов

На время проведения саммита здание станет гостиницей.
сегодня в 11:24
  |  Общество

Борис Дубровский в минувшие выходные посетил несколько будущих объектов к саммитам ШОС и БРИКС. Глава региона побывал на стройплощадке в Тракторозаводском районе, где сейчас ведутся подготовительные работы к строительству нового общежития Южно-Уральского государственного университета. В вузе ожидают финального согласования от Минфина.

Деталями проекта будущего студенческого общежития поделился ректор ЮУрГУ Александр Шестаков. Новое здание должно быть сдано уже 1 мая 2020 года. Стоимость проекта оценивается в 714 миллионов рублей. На время саммита общежитие распахнет свои двери для гостей.

Общежитие будет состоять из двух секции 11 и 18 этажей. Оно будет соответствовать международному уровню студенческих общежитий, по классификации отелей будет иметь три звезды. Общежитие будет состоять из однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных блоков со всеми удобствами, кухнями и мебелью. — рассказал ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Шестаков.

Ознакомиться с расположением всех объектов к саммиту ШОС можно на нашей интерактивной карте.

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