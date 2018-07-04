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/ Детский сад, как в Челябинске, появится в других городах России

Детский сад, как в Челябинске, появится в других городах России

Объект вошел в федеральный список эффективной документации.
сегодня в 16:44
  |  Общество

Детский сад, который будут возводить в микрорайоне «Яблочный», признали образцовым. Проект включили в реестр экономически эффективной документации. Такие садики на 220 мест могут появиться в будущем в других районах Челябинской области и по всей России. Включение детского сада в проект — положительная оценка деятельности региона.

Всего в федеральном реестре в настоящее время 375 проектов. Они отвечают критериям экономической эффективности и рекомендованы для тиражирования по всей стране. Ранее в реестр было включено еще три южноуральских проекта. Это школа на 1100 мест в Калининском районе Челябинска, школа на 825 учащихся с бассейном в 144 микрорайоне Магнитогорска и школа на 1100 мест все в том же микрорайоне «Яблочный». — рассказали сайту «Первый областной» в региональном министерстве строительства.

Даже новая документация должна планироваться с учетом уже внесенных в реестр объектов.

Добавим, что детский сад в микрорайоне «Яблочный» будут строить по программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области на 2015−2025 годы». Предполагается софинансирование из федерального бюджета. Стоимость объекта по смете — 163 миллиона рублей.

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