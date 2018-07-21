/ Челябинская область прошла обучение по основным аспектам цифровой экономики

Важные для современного мира технологии объясняли на острове Русский.

Образовательный интенсив «Остров 10−21» завершает команда из Челябинска. Южноуральцы на острове Русский узнали, что такое цифровая экономика, какие навыки нужны для ее развития, как организовать процесс трансформации технологий и производства. Все это участникам интенсива эксперты объясняли в течение 11 дней.

Курсы «Острова 10−21» сосредоточены на практических аспектах применения сквозных технологий. Участники работают с искусственным интеллектом, новыми источниками энергии, производственными технологиями, нейротехнологиями, виртуальной и дополненной реальностью. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Министерства экономики региона.

21 июля, в завершающий день «Острова», команда из Челябинска представит свои проекты в области цифровой экономики и получит обратную связь.

Отметим, что образовательный интенсив связан с НТИ. Не так давно завершился конкурс, организованный компанией. 4 инноватора из Челябинской области, принявшие в нем участие, получили гранты.