/ Внести изменения в устав Челябинской области предложил Борис Дубровский

В местной конституции появится новая должность.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский вышел с предложением об изменении в уставе региона, а также изменении некоторых законов. Это связано с введением новой должности — заместитель губернатора — министр. Планируется, что она будет официально закреплена в конституции региона.

Предварительно инициатива Бориса Дубровского проработана на комитетах законодательного собрания области. Утвердить же обновленный устав планируется сразу в трех чтениях сегодняшнего заседания законодательного собрания.