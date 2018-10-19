/ «Лидерам России» обещают будущее губернаторов

Победителей, желающих идти на госслужбу, обучат по программе президентского резерва.

Участники конкурса «Лидеры России» могут кардинально поменять свою судьбу. Некоторые управленцы и бизнесмены, пришедшие прокачать свои навыки, желают работать в госструктуре. Победителям дают шанс не просто занять позицию в администрации или правительстве, но дальше претендовать на место губернаторов. Такая практика появилась в прошлом году.

Лучшие из победителей Лидеров России, те, кто хочет идти на госслужбу, получили возможность попасть в программу обучения президентского резерва Высшей школы госуправления Академии народного хозяйства. Ее стали называть школой губернаторов, потому что из первого потока уже 9 человек назначены губернаторами. — рассказал первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в интервью Владимиру Соловьеву.

На конкурс «Лидеры России» до 24 октября включительно принимают заявки от всех управленцев и бизнесменов, кому больше 25 и меньше 55 лет. Участвовать могут даже иностранцы. Заявку можно заполнить на официальном сайте конкурса.