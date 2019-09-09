Избирком Челябинской области завершил обработку протоколов

100% бюллетеней 2296 избирательных комиссий были учтены.

Послушать 00:00

В Челябинской области облизбирком завершил обработку 100% протоколов 2296 избирательных комиссий. Стали известны последние данные о распределении голосов избирателей между кандидатами в губернаторы Челябинской области.

«Голоса распределились следующим образом: Алексей Текслер — 69, 31%, Константин Нациевский — 12, 02%, Виталий Пашин — 8, 84%, Сергей Смышляев — 3,27%, Алексей Севастьянов — 3,23%», — подчеркивает избирком Челябинской области.

Отметим, что явка южноуральцев на выборы губернатора в Единый день голосования, составила 45,14 %.