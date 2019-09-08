Дед Мороз пришел голосовать в Челябинской области

Вместе с волшебником на участке заметили зайца.

Послушать 00:00

Еще не зима, но зимние сказочные герои уже объявились в Копейске. Дедушка Мороз и его заяц пришли отдать свой голос на избирательном участке, увидив комиссию и других горожан.

«Прийти на избирательный участок — это гражданский долг любого человека, в том числе и меня. Мне уже много лет, на все выборы я обязательно прихожу, в этот раз решил в Копейске проголосовать», — рассказал Дед Мороз.

Дед Мороз отметил, что делать выбор или нет — это решение каждого, но это все же от этого голоса зависит будущее страны. Добавим, что уже этой ночью в Челябинской области ожидаются заморозки, так что визит зимнего мага не кажется таким уж несвоевременным.