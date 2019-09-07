Избирателям подарят билеты в кино

Подготовлено 140 тысяч пригласительных.

Послушать 00:00

Уже завтра, 8 сентября, в Челябинской области состоятся выборы губернатора Челябинской области. Всех пришедших избирателей в возрасте до 35 лет ждет приятный бонус — бесплатный билет в кино. Такая акция пройдет в Челябинске, Копейске, Златоусте, Миассе и Карабаше.

Всего заготовлено 140 тысяч пригласительных билетов. Обменять их можно будет в кассах кинотеатров до 10 декабря 2019 года. Организаторами акции выступили Российский Союз молодежи и Избирком Челябинской области. А председатель региональной избирательной комиссии Сергей Обертас сообщил, что хочет, чтобы выборы были интересны для южноуральцев.

«Я не хочу делать из выборов обязанность, это в первую очередь право. Но выборы должны быть интересными, должна быть конкурентная среда», — поделился Сергей Обертас.

Отметим, что для многих эта акция стала приятным сюрпризом и дополнительным поводом прийти на избирательные участки и выразить свою гражданскую позицию.