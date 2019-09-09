Избирком Челябинской области обработал 99,83% протоколов

Стали известны новые данные о распределении голосов между кандидатами в губернаторы.

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Избирательная комиссия Челябинской области опубликовала данные о том, что было обработано 99,83% протоколов. По предварительным результатам голосования на выборах губернатора Челябинской области, состоявшегося вчера, 8 сентября, лидерство сохраняет Алексей Текслер.

«Распределение голосов между кандидатами в Губернаторы Челябинской области по предварительной информации выглядит следующим образом: Текслер А. Л. — 69, 33%, Нациевский К. О. — 12, 01%, Пашин В. Л. — 8, 83%, Смышляев С. В. — 3,26%, Севастьянов А. М. — 3,22%», — рассказали представители облизбиркома.

Отметим, что явка южноуральцев на выборы губернатора Челябинской области составила 45,15%.



