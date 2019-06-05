/ Алексей Текслер стал первым кандидатом на участие в губернаторских выборах

Глава региона подал документы в Избирком.

Глава Челябинской области Алексей Текслер подал документы об участии в губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре этого года. Сегодня, 5 июня, руководитель региона пришел в здание областного Избиркома, официально зарегистрировавшись как кандидат.

Мы поздравляем Алексея Текслера с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность губернатора Челябинской области. ВРИО губернатора Челябинской области первым заявил о намерении принять участие в выборах губернатора и первым выдвинул свою кандидатуру. Кампания стартовала со вчерашнего дня, и в течение 20 дней все желающие могут подать документы на выдвижение. — рассказал сайту «Первый областной» председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Сам Алексей Текслер после подачи документов отметил, что завтра, 6 июня, он улетает в Санкт-Петербург на экономический форум. В рамках работы на мероприятии руководитель Челябинской области планирует заключить ряд контрактов.

В целом планы — работать на благо жителей области, а если говорить о планах на «сейчас», то я завтра улетаю на Санкт-Петербургский экономический форум, там обширная программа, участие в нескольких сессиях, в пленарном заседании, которое будет проводить президент страны, индивидуальные встречи двусторонние, в том числе международные. Подписание различных соглашений с компаниями, банками, в том числе по привлечению инвестиций, а также в сфере экологии о снижении выбросов. — рассказал глава Челябинской области Алексей Текслер.

Старт избирательной кампании был дан во вторник, 4 июня. Отметим, что в этом году кандидаты на пост губернатора имеют возможность быть самовыдвиженцами.

Выдвинуть свою кандидатуру можно не позднее 24 июня. Подписи в поддержку своей кандидатуры нужно предоставить не раньше 25 июня и не позже 4 июля.

Напомним, что выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.