Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.16 -0.39 73.42 +0.2
Челябинск
сейчас
 
+10 °C
завтра
 
+17 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Алексей Текслер стал первым кандидатом на участие в губернаторских выборах

Алексей Текслер стал первым кандидатом на участие в губернаторских выборах

Глава региона подал документы в Избирком.
сегодня в 16:39
  |  Политика

Глава Челябинской области Алексей Текслер подал документы об участии в губернаторских выборах, которые пройдут в сентябре этого года. Сегодня, 5 июня, руководитель региона пришел в здание областного Избиркома, официально зарегистрировавшись как кандидат.

Мы поздравляем Алексея Текслера с присвоением статуса выдвинутого кандидата на должность губернатора Челябинской области. ВРИО губернатора Челябинской области первым заявил о намерении принять участие в выборах губернатора и первым выдвинул свою кандидатуру. Кампания стартовала со вчерашнего дня, и в течение 20 дней все желающие могут подать документы на выдвижение. — рассказал сайту «Первый областной» председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Сам Алексей Текслер после подачи документов отметил, что завтра, 6 июня, он улетает в Санкт-Петербург на экономический форум. В рамках работы на мероприятии руководитель Челябинской области планирует заключить ряд контрактов. 

В целом планы — работать на благо жителей области, а если говорить о планах на «сейчас», то я завтра улетаю на Санкт-Петербургский экономический форум, там обширная программа, участие в нескольких сессиях, в пленарном заседании, которое будет проводить президент страны, индивидуальные встречи двусторонние, в том числе международные. Подписание различных соглашений с компаниями, банками, в том числе по привлечению инвестиций, а также в сфере экологии о снижении выбросов. — рассказал глава Челябинской области Алексей Текслер.

Старт избирательной кампании был дан во вторник, 4 июня. Отметим, что в этом году кандидаты на пост губернатора имеют возможность быть самовыдвиженцами.

Выдвинуть свою кандидатуру можно не позднее 24 июня. Подписи в поддержку своей кандидатуры нужно предоставить не раньше 25 июня и не позже 4 июля.

Напомним, что выборы губернатора Челябинской области пройдут 8 сентября.

Общество
Послание Алексея Текслера к ЗСО обсудили эксперты в «Большой студии» на ОТВ
сегодня в 13:44
Послание Алексея Текслера к ЗСО обсудили эксперты в «Большой студии» на ОТВ
Общество
Главные качества для руководителей назвал Алексей Текслер
03.06.2019
Главные качества для руководителей назвал Алексей Текслер
Общество
Алексей Текслер встретился с ребятами, оставшимися без попечения родителей
03.06.2019
Алексей Текслер встретился с ребятами, оставшимися без попечения родителей
Общество
Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Южноуральск
03.06.2019
Алексей Текслер посетил с рабочим визитом Южноуральск
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Дмитрий Шерстнёв
18:21, 05.06.2019
Олег, я уже догадываюсь КТО "победит" на этих выборах .
Олег Чернявский
17:47, 05.06.2019
неужели? какая неожиданность
Александр Кожейкин
17:44, 05.06.2019
Первые практические шаги Текслера были направлены не на решение экологических проблем, а на их углубление. Он первым же Указом узаконил вырубку лесов под пульпопровод РМК, в числе первых встреч была встреча с РМК для ускорения пуска пульпопровода отходов. Голосуя за Текслера, Вы голосуете за Томинский ГОК.
Евгений Хлеборобов
17:13, 05.06.2019
первыйнах

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Общество
В ЮУрГГПУ не подтвердили участие в выборах ректора лишь двух кандидатов
сегодня в 18:25
В ЮУрГГПУ не подтвердили участие в выборах ректора лишь двух кандидатов
Общество
Отели курортов России летом оказались дороже зарубежных
сегодня в 17:48
Отели курортов России летом оказались дороже зарубежных
Происшествия
Сотрудник ЖКХ погиб при ремонте канализационных труб в Челябинской области
сегодня в 17:26
Сотрудник ЖКХ погиб при ремонте канализационных труб в Челябинской области
Общество
Новый дом для переселенцев из аварийного жилья заложили в Сатке
сегодня в 17:09
Новый дом для переселенцев из аварийного жилья заложили в Сатке
Происшествия
Перевозившего наркотики мужчину задержали по пути в Челябинск
сегодня в 16:52
Перевозившего наркотики мужчину задержали по пути в Челябинск
Политика
Алексей Текслер стал первым кандидатом на участие в губернаторских выборах
сегодня в 16:39
Алексей Текслер стал первым кандидатом на участие в губернаторских выборах
Общество
О нашествии летучих мышей рассказали жители Челябинска
сегодня в 16:24
О нашествии летучих мышей рассказали жители Челябинска
Происшествия
Два человека перевернулись в иномарке в Челябинской области
сегодня в 16:22
Два человека перевернулись в иномарке в Челябинской области
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6