Избиратели Челябинской области смогут проголосовать за президента из дома

На «Госуслугах» и в УИКах стартовал прием заявлений

Южноуральцы, которые по уважительной причине не смогут прийти в дни выборов президента на избирательные участки, могут проголосовать на дому. Сегодня, 7 марта, на портале «Госуслуги» и в участковых избирательных комиссиях стартовал прием соответствующих заявлений, сообщили в избиркоме.

«На портале заявления о голосовании вне помещения для голосования принимаются до 23:59 мск 11 марта. В участковые комиссии заявление можно подать до 14 часов 17 марта, причем сделать это как письменно, так и по телефону, а также при помощи других лиц. Решение о возможности голосования на дому будет принимать избирательная комиссия после рассмотрения заявки. Если оно будет положительным, представители избирательной комиссии свяжутся, согласуют удобное время и в дни голосования посетят избирателя», — говорится в сообщении.

Также жители Челябинской области могут принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ). Для этого необходимо подать заявление на «Госуслугах» до 11 марта и в дни выборов проголосовать онлайн.