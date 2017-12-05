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/ Работу «За возрождение Урала» подытожили на юбилейной итоговой конференции

Работу «За возрождение Урала» подытожили на юбилейной итоговой конференции

Докладывал лидер движения - губернатор Борис Дубровский.
сегодня в 16:41
  |  Политика

В Челябинской области продолжается подведение итогов 2017 года. В этот раз отчет о деятельности предоставила общественная организация «За возрождение Урала». Она помогает диалогу власти и общества, а также улучшению социально-экономического развития региона. Отчетная конференция была юбилейной — ее проводили в 25 раз. Конференцию открыл лидер движения и губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Взаимодействие с федеральным центром позволяет нам успешно решать тактические и стратегические задачи. По итогам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана ожидаем реализации целого ряда крупных инвестпроектов. Наши предприятия участвуют в реализации федеральных строек, таких как Крымский мост, трубопровод «Сила Сибири», спортивные сооружения для Чемпионата мира по футболу. Заключен ряд соглашений с федеральными учреждениями культуры — это Музей Кремля, Большой театр, на подходе соглашение с Президентской библиотекой. При поддержке министерства культуры России запланирована масштабная реконструкция Челябинского академического театра драмы имени Наума Орлова сметной стоимостью 1 миллиарда 100 миллионов рублей. — рассказал Борис Дубровский.

По данным «За возрождение Урала», промышленный рост в Челябинской области составил 104,8% в сравнении с прошлым годом. На 8,3% выросла добыча полезных ископаемых, прирост в металлургии составил 6,3%, а в обрабатывающей промышленности — 5%. В регионе собрали рекордный урожай зерновых, равный 2,4 миллиона тонн. Средняя зарплата увеличилась на 7,1%, а уровень безработицы упал до 1,4%. Построили свыше миллиона квадратных метров жилья.

Также завершилось строительства спортивных объектов. Например, в Южноуральске появился каток, в Златоусте — лыже-биатлонный комплекс, завершается реконструкция футбольного поля под стадионом «Труд» в Миассе. Ведется работа в семейном парке «Рифей», плавательном бассейне в Уйском районе, спортивный зал Самбо в Увельском. Ежегодно планируют реконструировать и строить по 35–40 объектов.

Для нас важно, чтобы все эти вложения были реально востребованы, чтобы каждый созданный социальный объект работал в полную мощность в интересах людей. В этом плане позиция и активная работа областного совета, актива местных отделений движения «За возрождение Урала» важна и своевременна. — продолжил Борис Дубровский.

Отметим, что количество активистов движения «За возрождение Урала» достигает 60 тысяч человек. Отделения работают в каждом муниципальном образовании.

Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Комментарии

Александр
23:32, 05.12.2017
возрождать то после чего?
Александр
23:31, 05.12.2017
возрождать то после чего?

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