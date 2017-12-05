/ Губернатор обсудил с депутатом Госдумы вопрос привлечения инвесторов в Магнитогорск

Борис Дубровский и Виталий Бахметьев обеспокоились судьбой площадей калибровочного завода.

Глава Челябинской области Борис Дубровский провел рабочую встречу с депутатом Госдумы Виталием Бахметьевым, бывшим градоначальником Магнитогорска. Они обсудили вопросы привлечения инвесторов на высвобожденные площади калибровочного завода в Магнитке для организации производства. К текущему моменту депутат уже начал работу с Министерством промышленности и торговли РФ по данному вопросу.

Найти дополнительные инвестиции для Челябинской области — моя основная задача, как депутата Госдумы. — подчеркнул Виталий Бахметьев.

Помимо этого вопроса, стороны обсудили темы организации работы магнитогорского кластера по сбору и утилизации твердо-бытовых отходов.