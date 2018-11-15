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/ В Челябинске пройдет XXVI отчетно-выборная конференция движения «За возрождение Урала»

В Челябинске пройдет XXVI отчетно-выборная конференция движения «За возрождение Урала»

В рамках мероприятия состоятся перевыборы Председателя областного Совета движения «За возрождение Урала» и его заместителей.
сегодня в 10:37
  |  Общество
В 15:00 сегодня, 15 ноября, в большом зале Законодательного собрания Челябинской области состоится XXVI отчетно-выборная конференция движения «За возрождение Урала», в которой примут участие около 400 делегатов. В их состав войдут активисты движения, депутаты Государственной думы и Законодательного собрания региона и многие другие.

Такой масштаб обусловлен тем, что должны состояться перевыборы Председателя областного Совета. На данный момент им является губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Выборы проходят каждые три года и предполагают участие членов областного Совета ЗВУ.

Сначала действующий Председатель областного Совета движения «За возрождение Урала» Борис Дубровский выступит с докладом о деятельности движения «За возрождение Урала». После доклада состоится процедура перевыборов Председателя областного Совета ЗВУ и его заместителей.

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