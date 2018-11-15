/ В Челябинске пройдет XXVI отчетно-выборная конференция движения «За возрождение Урала»

Такой масштаб обусловлен тем, что должны состояться перевыборы Председателя областного Совета. На данный момент им является губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Выборы проходят каждые три года и предполагают участие членов областного Совета ЗВУ.
Сначала действующий Председатель областного Совета движения «За возрождение Урала» Борис Дубровский выступит с докладом о деятельности движения «За возрождение Урала». После доклада состоится процедура перевыборов Председателя областного Совета ЗВУ и его заместителей.