/ Устав «форума губернаторов» стран ШОС представило правительство Челябинской области

Поддержку оказывает федеральное минэкономразвития и МИД.

Главам правительств стран ШОС представили устав «форума губернаторов» стран ШОС. Разработало его, а также нормативные документы, правительство Челябинской области. Проект поддерживает федеральное минэкономразвития, а также МИД. Уполномоченные органы стран-участников ШОС сейчас согласовывают документы.



Я рассматриваю это как доверие и положительную оценку той деятельности, которую мы вели для укрепления горизонтальных экономических связей между регионами стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества. — прокомментировал губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Ожидается, что форум будет проходить ежегодно. Впервые он соберется в июне 2018 года.



Напомним, сегодня, 4 декабря, губернатор Борис Дубровский работает в Сочи. Там проходит заседание глав правительств стран ШОС. Основная тема мероприятия — экологическая ситуация в стране и в мире.