/ Наследие для будущих поколений создается к саммитам ШОС и БРИКС

Борис Дубровский прокомментировал итоги первого подготовительного совещания.

Челябинская область получила поддержку в реализации грандиозных проектов на федеральном уровне. Об этом заявил сегодня, 25 июня, губернатор Челябинской области. Борис Дубровский напомнил подчиненным о важности своевременной реализации всех этапов подготовки к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске.

На первом заседании федерального оргкомитета по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске мы получили подтверждение поддержки по ключевым объектам строительства в Челябинске. Подчеркну, что мы с вами работаем сейчас в режиме наследия: важно закончить своевременно и в полном объеме работы по реконструкции улично-дорожной сети, развитию аэропорта, по подготовке мест проживания, мест проведения мероприятий, по стабилизации экологической обстановки в городе, формированию современной городской среды — все это элементы наследия, над которыми мы сейчас активно работаем. — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Напомним, ранее в Москве состоялось первое заседание по подготовке к саммитам на Южном Урале. Свою оценку текущему состоянию Челябинска дали представители аппарата Президента. Результатом осмотра строительных площадок поделился губернатор Челябинской области. Утверждено, что главной площадкой саммитов станет конгресс-холл «Таганай-2020». Вторая значимая стройка — конгресс-холл на набережной реки Миасс, также строится к международному мероприятию.