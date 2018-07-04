/ Основную площадку саммитов ШОС и БРИКС возводят в центре Челябинска

Конгресс-холл «Таганай» на улице Труда строят согласно графику.

Здание, в котором пройдут основные мероприятия саммитов ШОС и БРИКС в Челябинске, достроили до четвертого этажа. О ходе работ губернатору Челябинской области Борису Дубровскому доложил застройщик Алексей Наговицын.

Сейчас монтируем четвертый этаж большого конференц-зала. Изготовили 200 тонн металлоконструкций, готовимся к перекрытию этого зала, должны сделать это уже в августе. — пояснил генеральный директор компании-застройщика.

Кроме того, к масштабным мероприятиям в Челябинске продолжают реконструкцию аэропорта. Там уже запустили рабочий процесс и ждут от Росавиации утверждения технического задания.