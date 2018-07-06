/ Оперный театр и публичную библиотеку отремонтируют к саммиту ШОС

Работы коснутся фасадов зданий.

Не только жилые дома, но и учреждения культуры, расположенные на гостевых маршрутах, отремонтируют к саммитам ШОС и БРИКС. Накануне министерство имущества объявило, что обновить нужно 77 зданий, в том числе Театр оперы и балета, а также Челябинскую областную универсальную научную библиотеку.

В настоящее время на объекты, требующие ремонта, осуществляются комиссионные выезды с целью детальной оценки фронта предстоящих работ. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства имущества и природных ресурсов региона.

Отметим, что все здания, которым нужен ремонт, находятся в госсобственности.

Где проходят гостевые маршруты и что изменится в городе к 2020 году — узнайте в нашем материале.