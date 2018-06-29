/ Губернатор предложил освещать саммиты ШОС и БРИКС ашинскому заводу светотехники

Борис Дубровский нашел предприятию сразу два пути реализации в области.

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Больше 4 часов провел в дороге губернатор Борис Дубровский, чтобы посетить город на крайнем западе области — Ашу. В рамках делового визита главе региона предложили отправиться на светотехнический завод. Это предприятие было эвакуировано из Москвы в годы войны, и сегодня является одним из старейших.

Завод участвует в выполнении гособоронзаказа, в программах импортозамещения. Теперь у предприятия может появиться новая работа: Борис Дубровский, оценив потенциал компании «Ашасветотехника», предложил им включаться в проект подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС.

Мы готовимся к саммиту ШОС. У нас есть планы здания подсвечивать, менять освещение, мы активно сейчас процессы эти разрабатываем. Надо бы вам приглядеться. Запишите, чтобы завод включили в одну из рабочих групп по подготовке Челябинска к ШОС. — сказал Борис Дубровский.

В первую очередь, речь шла о конгресс-холле, который к 2020 году возведут на берегу реки Миасс. Он должен быть современным, и ашинский завод поможет в этом. Год назад на предприятии полностью обновили оборудование в цехе холодной обработки металлов. Скоро там будут производить взрывозащищенные и общепромышленные светильники с применением светодиодов и компактных люминесцентных ламп.

Мы готовы всегда посмотреть, получить техзадание и рассмотреть. У нас проектная группа своя есть, которая делает техрасчеты, делает проекты по освещению. Технические специалисты у нас готовы. Коммерческие всегда готовы. — ответили главе региона представители светотехнического завода.

Кроме того, компании «Ашасветотехника» предложили переговорить с агрокомплексом Чурилово, который строит теплицы в Усть-Катаве. Там тоже нужны лампы, причем в большом количестве.