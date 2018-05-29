Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
62.27 +0.6 72.83 +0.71
Челябинск
сейчас
 
+9 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Борис Дубровский подвел итоги участия южноуральской делегации в ПМЭФ

Борис Дубровский подвел итоги участия южноуральской делегации в ПМЭФ

Губернатор определил ключевые проекты после участия в экономическом форуме.
сегодня в 18:04
  |  Политика

Глава Челябинской области подвел итоги участия южноуральской делегации в Петербургском международном экономическом форуме. Борис Дубровский наметил парадигму развития Южного Урала на ближайшие годы в контексте федерального и международного масштабов. Регион реализует крупные проект ВСМ и готовится принять саммит ШОС.

Если говорить о том, какие дальнейшие шаги мне кажутся перспективными, то мы с большим интересом смотрим на дорогу Челябинск — Астана. Это наша приграничная территория, и региону она дала бы хорошие перспективы. На мой взгляд, это стоит просчитывать. Но пропасть невозможно преодолеть в два прыжка. Мы наметили для себя прыжок и пытаемся его сделать, долететь до того края. — рассказал в интервью «Интерфаксу» губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По словам южноуральского главы, сейчас проект высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом нуждается в стратегическом партнере. В состав участников хозяйственного партнерства уже входят пять инвесторов. Сейчас область предлагает войти в проект Российским железным дорогам. Также регион активно готовится к саммиту ШОС в 2020 году.

Мы сформировали заявку на 50 миллиардов, чтобы показать, сколько федеральных средств требуется на подготовку проведения саммитов в Челябинске. Мы показали, что 20 миллиардов привлекается частных инвестиций, 20 — из бюджета региона и 10 — федеральных ресурсов. Часть этих средств есть в различных федеральных программах, но более позднего периода. На 2019−2020 годы просим увеличить наше финансирование с 1 миллиарда в год до полутора миллиардов по программе «Безопасные дороги». Чтобы мы тут все отшлифовали, сделали красиво и празднично. — продолжает губернатор.

Среди задач, стоящих перед властями, есть стремление реализовать практику строительства только необходимых объектов, которые в дальнейшем найдут свое предназначение. Также губернатор коснулся и экологического вопроса.

Экологическую ситуацию в регионе мы будем решать с участием федеральных ресурсов. Например, мы просим перенести на текущий год выделение средств федеральной программы «Чистая страна» на рекультивацию челябинской городской свалки, она дает немалую долю вредных выбросов. Чтобы получить деньги, мы тоже должны выполнить ряд условий, в первую очередь остановить эксплуатацию свалки, сделать проект рекультивации. — отметил Борис Дубровский.

Кроме того, глава региона рассказал о закупе новых трамваев в ближайшем будущем. Электротранспорт позволит снизить нагрузку на окружающую среду.

Общество
Челябинск прошлого и будущего в 3D показали горожанам на строительном форуме
11.05.2018
Челябинск прошлого и будущего в 3D показали горожанам на строительном форуме
Общество
«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Вечерний кек». Итоги форума SMM Ural 2018
16.04.2018
«ВКонтакте», «Одноклассники» и «Вечерний кек». Итоги форума SMM Ural 2018
Общество
Уральский smm-форум соберет 15 экспертов со всей страны
05.04.2018
Уральский smm-форум соберет 15 экспертов со всей страны
Общество
Челябинск примет выездную сессию Петербургского международного экономического форума
04.04.2018
Челябинск примет выездную сессию Петербургского международного экономического форума
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Три крупных месторождения полезных ископаемых нашли в Челябинской области
сегодня в 19:03
Три крупных месторождения полезных ископаемых нашли в Челябинской области
Происшествия
«Он начал душить мою подругу». Налетчик пытался убить своих жертв в их квартире
сегодня в 18:35
«Он начал душить мою подругу». Налетчик пытался убить своих жертв в их квартире
Политика
Два человека из «команды Дубровского» претендуют на должность нового главы Миасса
сегодня в 18:21
Два человека из «команды Дубровского» претендуют на должность нового главы Миасса
Общество
ОТВ теперь и на самых популярных онлайн-сервисах страны
сегодня в 18:16
ОТВ теперь и на самых популярных онлайн-сервисах страны
Происшествия
Почти на два года отправили в колонию неплательщика алиментов
сегодня в 18:12
Почти на два года отправили в колонию неплательщика алиментов
Происшествия
Такси на высокой скорости протаранило жилой дом
сегодня в 18:07
Такси на высокой скорости протаранило жилой дом
Политика
Борис Дубровский подвел итоги участия южноуральской делегации в ПМЭФ
сегодня в 18:04
Борис Дубровский подвел итоги участия южноуральской делегации в ПМЭФ
Общество
Челябинская офисная работница стала первой красавицей города
сегодня в 17:52
Челябинская офисная работница стала первой красавицей города
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ Эл № ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: ГПЧО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6