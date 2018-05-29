/ Борис Дубровский подвел итоги участия южноуральской делегации в ПМЭФ

Губернатор определил ключевые проекты после участия в экономическом форуме.

Глава Челябинской области подвел итоги участия южноуральской делегации в Петербургском международном экономическом форуме. Борис Дубровский наметил парадигму развития Южного Урала на ближайшие годы в контексте федерального и международного масштабов. Регион реализует крупные проект ВСМ и готовится принять саммит ШОС.

Если говорить о том, какие дальнейшие шаги мне кажутся перспективными, то мы с большим интересом смотрим на дорогу Челябинск — Астана. Это наша приграничная территория, и региону она дала бы хорошие перспективы. На мой взгляд, это стоит просчитывать. Но пропасть невозможно преодолеть в два прыжка. Мы наметили для себя прыжок и пытаемся его сделать, долететь до того края. — рассказал в интервью «Интерфаксу» губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

По словам южноуральского главы, сейчас проект высокоскоростной магистрали между Челябинском и Екатеринбургом нуждается в стратегическом партнере. В состав участников хозяйственного партнерства уже входят пять инвесторов. Сейчас область предлагает войти в проект Российским железным дорогам. Также регион активно готовится к саммиту ШОС в 2020 году.

Мы сформировали заявку на 50 миллиардов, чтобы показать, сколько федеральных средств требуется на подготовку проведения саммитов в Челябинске. Мы показали, что 20 миллиардов привлекается частных инвестиций, 20 — из бюджета региона и 10 — федеральных ресурсов. Часть этих средств есть в различных федеральных программах, но более позднего периода. На 2019−2020 годы просим увеличить наше финансирование с 1 миллиарда в год до полутора миллиардов по программе «Безопасные дороги». Чтобы мы тут все отшлифовали, сделали красиво и празднично. — продолжает губернатор.

Среди задач, стоящих перед властями, есть стремление реализовать практику строительства только необходимых объектов, которые в дальнейшем найдут свое предназначение. Также губернатор коснулся и экологического вопроса.

Экологическую ситуацию в регионе мы будем решать с участием федеральных ресурсов. Например, мы просим перенести на текущий год выделение средств федеральной программы «Чистая страна» на рекультивацию челябинской городской свалки, она дает немалую долю вредных выбросов. Чтобы получить деньги, мы тоже должны выполнить ряд условий, в первую очередь остановить эксплуатацию свалки, сделать проект рекультивации. — отметил Борис Дубровский.

Кроме того, глава региона рассказал о закупе новых трамваев в ближайшем будущем. Электротранспорт позволит снизить нагрузку на окружающую среду.