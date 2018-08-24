/ Немецкая делегация посетит предприятия Челябинской области

Иностранных партнеров интересует машиностроение и металлургия.

Металлургические и машиностроительные компании Челябинской области вызывают интерес у интернациональных партнеров. Например, осенью этого года Южный Урал хочет посетить делегация из Саксонии, Германия. Предметом переговоров станет как раз соприкосновение в области машиностроения, станкостроения, металлургии, электротехники и горной промышленности.

Мы уделяем большое значение развитию инвестиционного сотрудничества с Германией, заинтересованы в привлечении немецких компаний для реализации проектов на территории региона. Хочу подчеркнуть, что нам важны уникальные немецкие компетенции. Челябинской области интересно развивать технологическое сотрудничество с Саксонией в металлургии, автомобилестроении, приборостроении сельском хозяйстве — то есть в тех сферах, где Германия безусловный мировой лидер. — рассказал министр экономического развития Сергей Смольников.

В свою очередь южноуральские компании посетят Лейпциг в феврале 2019 года вместе с другими российскими производителями.