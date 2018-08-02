/ Голландские теплицы по инициативе польских бизнесменов могут появиться на Южном Урале

Ценник на российские цветы выше европейского в 2−3 раза.

Представители польских компаний побывали на Южном Урале с целью установления деловых связей. В состав делегации вошли представители трех компаний — по производству кормов для животных «Lira», Селезского мясоперерабатывающего комбината и цветочной фабрики «Jenflor». Предприниматели побывали на нескольких предприятиях.

Мы посетили цветочные рынки и торговые сети. Увидели, что все закупают цветы у польских и голландских производителей. Причем некоторые голландцы покупают цветы у компании «Jenflor» и перепродают в Россию. Кроме того, челябинские тепличные хозяйства по технологиям и оснащению сильно отстают от европейских. У нас по-прежнему используют ручной труд и землю вместо специального грунта. В ближайшее время найдем партнеров и подберем площадку под строительство современных теплиц. Выращенные в нашем регионе цветы будут поставляться не только на рынки и в сети, но и украшать города. — рассказал сайту «Первый областной» президент Уральского экономического союза Олег Витковский.

Таким образов, на Южном Урале появятся построенные по голландской технологии теплицы. В них будут выращивать горшечные и газонные цветы, туи. Челябинцы смогут покупать растения напрямую от производителя, без накруток за транспортировку. Как отмечают представители делегации, стоимость цветов в России существенно превышает цену за аналогичные позиции в Польше.

Предпринимателям удалось достичь договоренностей с мясоперерабатывающим предприятием «Ромкор». 1,2 тысячи голов свиней отправятся в Польшу, чтобы стать биологически активной добавкой в корма других животных.