Владимир Путин призвал соблюдать права женщин в вопросе абортов

И пообещал поддерживать семьи с детьми

На прямой линии с президентом России была поднята тема запрета абортов. Владимир Путин заверил, что тотального запрета нет, но государство заинтересовано в повышении демографии и по-прежнему будет оказывать поддержку семьям с детьми.

«Позиция церкви по абортам известна. Другой и не может быть, ведь церковь борется за жизнь каждого человека. Государство также заинтересовано в решении демографической проблемы и в том, чтобы женщины принимали решение в пользу сохранения ребенка. Но права и свободы женщины тоже должны соблюдаться», — заявил Владимир Путин.

Президент заметил, что для решения проблем демографии власти будут культивировать традиционные ценности, среди которых большая семья, а также модернизировать женские консультации и роддома. Кроме того государство сохранит инструменты материальной поддержки семей с детьми, в частности Владимир Путин заметил, что в России будет продлена программа льготной семейной ипотеки.