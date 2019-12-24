Инстаграм Алексея Текслера стал самым популярным губернаторским аккаунтом в России

Глава региона возглавил ТОП-10 по отклику в социальных сетях.

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Алексей Текслер возглавил ТОП-10 российских губернаторов по отклику в социальных сетях, по версии телеграм-канала Политконсультант.ру.

Инстаграм Алексея Текслера набрал более 300 тысяч откликов, при этом появился аккаунт у губернатора Челябинской области после вступления его в должность врио главы региона — в марте 2019 года. Он обошел по количеству лайков и репостов Рамзана Кадырова и губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова.

«Мы видим, что Алексей Текслер — это, безусловно, губернатор современного типа и человек, который серьезное внимание уделяет в своей работе механизмам прямого общения с жителями, получения обратной связи. В частности его аккаунт в инстаграме, безусловно, играет важную роль в его коммуникации с населением. Поскольку уделяется серьезное внимание, то, соответственно, и приходит такой результат. Как я понимаю, здесь еще важна и личная включенность главы региона, т.е. это не просто поручение вести странички в соцсетях каким-нибудь советникам или пресс-службе, а именно личная включенность в данном случае имеет значение», — считает политолог Александр Мельников.

Принципы работы Алексея Текслера не раз отмечали на федеральном уровне: губернатор Челябинской области в работе над проблемами региона регулярно выслушивает именно самих жителей, а не доклады чиновников. Такого же подхода он требует и от глав муниципалитетов на местах.

«Все работает в комплексе. Мы знаем, что губернатор и в ходе поездок регулярно общается с людьми, проводит большие встречи с жителями муниципалитетов, к примеру, все мы знаем, что он в Златоусте пять часов сидел и выслушивал обращения. Просто прием граждан и личные встречи — это тоже важный инструмент. Но на самом деле очень важно, что соцсети позволяют охватывать большое количество людей и получать оперативно обратную связь. Можно в каких-то случаях моментально отреагировать на ситуацию и получить отзывы», — отметил Александр Мельников.

По лайкам и репостам Алексей Текслер оказался намного выше в рейтинге, чем мэр Москвы Сергей Собянин, который в Инстаграме набрал в два раза меньше откликов от населения.



