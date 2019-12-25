Текстовая трансляция прямой линии с Алексеем Текслером

Губернатор ответит на вопросы южноуральцев в прямом эфире.

Дорогие друзья. жители Челябинской области. Спасибо за ту работу, которую мы с вами провели. С Наступающим Новым годом.

Прямая линия с Алексеем Текслером завершена. Всем спасибо.

16:00 — Одну вещь хочу сказать. Все вопросы, которые поступили, не должны остаться без внимания.Мы все рассмотрим. Все вопросы уйдут в муниципалитеты, главы их рассмотрят. В дальнейшем такая практика — прямое общение с жителями — будет повторяться. Многие главы проблемами занимаются, но не всегда хватает средств. В каждом муниципалитете должны быть реализованы крупные объекты. Мы везде отремонтируем больницы и поликлиники. Займемся школами. У нас есть планы и по дорогам.

15:57 — Экстремалы из Чесмы. В нашем селе 3 года поднят вопрос постройки скейт-парка. Глава администрации давно сообщил о начале, но стройка не началась.

— У нас скейт-спорт уже Олимпийский вид спорта, насколько я помню. Зимой негде заниматься этим ребятам.

15:53 — Катав-Ивановский район, Юрюзань. Уличное освещение. Нет никогда его. Администрация обещала только через полгода ,но только после подачи заявки. Можно ли ускорить вопрос?

— Я индивидуально посмотрю этот вопрос. Там проблемы не только с освещением, но и с медициной. Я посещу Юрюзань. Хоть в детстве я там был — мама из Катав-Ивановска. Касательно уличного освещения. Унас все города темные. Каждому главе я говорил: займитесь освещением. Это касается и Челябинска, и других городов. Везде эта проблема существует. Даже в Челябинске не везде есть освещение. Особенно в частных секторах. Сигнал всем главам муниципалитетов: займитесь освещением. Есть возможность подключать энергосервис. Даже больших вложений не требуется. Отдельно попрошу заняться этим МРСК Урала. У меня была инициатива по программе Зеленый город. Все, что касается озеленения, деревьев, кустарников я работа ведется. Видимо, надо делать программу и Яркий город. Нужно, чтобы город стал ярче.

15:49 — Саткинский район. У нас 15 месяцев назад меняли водопровод. Мой дом оставили без воды. Я инвалид. За водой мы ходим 600 метров до ближайшего источника. От мэра лишь одни обещания.

— Даю поручение главе Саткинского района, что произошло, почему отрезали. И сегодня жду ответов по данной ситуации. Такие проблемы меня возмущают. Мы с этим разберемся. В целом по ситуации с водоснабжением — она серьезная. У нас сотни проблемных объектов. Мы начали работу с федеральным центром. Есть программа Чистая вода. Получили 92 млн, сделали 3 проекта. Наши заявки многократно превышают. Мы обсуждали эту проблему с Виталием Мутко. Деньги будут выделены. Будем еще свои средства выделять. Проблемы накоплены десятилетиями. Их нужно приватизировать и большими темпами решать эту проблему. Конкретно по Сатке — сегодня разберемся.

15:45 — Вопрос из Магнитогорска. Большое количество жалуется на отсутствие автобусов. Маршрутки не решают проблему. Также это самые опасный транспорт, по заявлению жителей. Очень много аварий с маршрутками.

— Во всех городах есть эта проблема. Я был удивлен, что в Челябинске только 1,5 тысячи легальных маршруток, а нелегальных — в два раза больше. У нас магистральная линия понятна, будем приобретать новый транспорт, будем работать с инвесторами. Все зависит еще от условий. Транспорт будет разный, разной вместимости. Плюс у нас будет не просто трамвай, а скоростной. Но транспорт должен быть современным, безопасным. Не должно быть черного нала. Планируем перевести весь транспорт на транспортную работу. Все маршруты будут регулируемыми. Все деньги будут идти в единую структуру. Она будет принадлежать региону. Я против того, чтобы все монополизировать в одни руки. ГЛОНАСС будет все фиксировать. Я считаю, что за три года мы должны полностью обновить транспорт в Челябинске и будем делать это в других городах, в том числе и в Магнитогорске. Там будут трамваи.

15:40 — Фельдшеры Кизильского района. Хотят достойную оплату труда и график. Руководство говорит: увольняйтесь. нельзя так к работникам медтруда. Большая просьба обратить внимание на сложившуюся ситуацию.

— С Кизилом я даю поручение министру здравоохранения эту ситуацию рассмотреть. Мы проводили инвентаризацию всего первичного звена. У нас 26 ФАПов не работают только из-за отсутствия фельдшеров. В каждом регионе, да даже муниципалитете были свои правила. Президентом РФ сделал одну зарплату труда. Задачи поставлены, ситуации возникающие переданы в минздрав. Все проблемы надо было решать ранее и системно, но каждый из случаев мы рассматриваем. Соответствующие решения приняты. Конкретную ситуацию разберем. Мы максимально заинтересованы в том, чтобы привлекать медработников к анм в регион. У нас нехватка до двух тысяч человек. К нам приезжают и перемешивают наших врачей. Также много работают в коммерческой сфере. Но там они тоже востребованы. Наши усилия должны быть направлены на то, чтобы работник пришел и мы заполнили все вакатные места. С каждым должна быть проведена работа и найден общий язык.

15:34 — Вопрос из Верхнего Уфалея. Там проблема с безработицей. Помогите найти инвестора для создания рабочих мест

— Инвестор найдется. В следующем году мы сделаем информацию публичной. Там есть отдельные небольшие предприятия. Но когда несколько лет назад несколько тысяч человек одновременно лишись работы, то это было нехорошо. Я знаю настроения людей. Нужно, чтобы все рабочие места, которые были ликвидированы, появились вновь. Там происходит отток жителей. Мы уделим особе внимание Верхнему Уфалею. В настоящий момент уже принят ряд решений. Там строится ФОК. Также и дороги. Мы параллельно вводим социальную жизнь. Будут построены новые дома, расселим всех из ветхо-аварийных домов. Хотел бы, чтобы все настроения, которые там есть. Мы активно обсуждаем с минсельхозом о запуске новых проектов. У нас 16 моногородов и в каждом из них есть проблемы.

15:28 — Для развития нашего внутреннего туризма предлагают пригласить специалистов. А также организовать продажу продукции местных фермеров

— У нас отличный потенциал для туризма. У нас фестивали развиты и активно продвигаются. Тот же Бажовский фестиваль. Там было 45 тысяч человек. Это замечательно и мы будем это развивать. Также надо развивать промышленный туризм. И спортивный туризм. У нас большое количество горнолыжных трасс и курортов. У нас ест, что посмотреть. Также несколько национальных парков. К примеру, парк Зигальга. Там планируется еще развивать все. У нас и в промышленном направлении все отлично: Златоуст. Касли, Кыштым. Это было придумано до нас и даже в старые времена люди ездили. Можно этим заниматься. Самое главное — инфраструктура и суметь не навредить природе. Мы безусловно это сбалансируем. Мы планируем запустить еще электрички до аэропорта, до Магнитогорска, даже до Кургана, чтобы подтянуть жителей соседнего региона до нашего аэропорта. Магнитогорск мы запустим в следующем году. И чтобы было доехать относительно быстро. Там еще есть, кого забирать по дороге. Договоренность с РЖД уже есть. Нужно развивать доступную среду. Регион красивый. Нужно дать нашим жителям и жителям других регионов насладиться этой красотой.





15:22 — Вас постоянно спрашивали о саммитах. Что именно состоится? При тех деньгах, что Москва оставила Челябинску, что состоится в городе?

— Саммиты и средства, которые выделялись, направлены на понятные задачи. Аэропорт — задача решена. Если бы не саммиты, то эта проблема долго бы решалась. На него было выделено 6 млрд из федерального бюджета. Наш аэропорт будет принимать любые типы самолетов в любую погоду. С июля месяца будем работать над старым зданием международного терминала. Эо уже что есть, что модно посмотреть и увидеть. Плюс построили новое общежитие ЮУрГУ. Несмотря на то, что тема рекультивации свалок — федеральная, мы были первыми и единственными, кто это начал делать. Много еще что будет делаться. Саммиты саммитами, но главное сделать много полезного и важного городу. Мероприятий всего будет больше 20. У нас будет 7-8 крупных министерских встреч, столько же форумов, которые соберут большое количество людей. Спортивные игры БРИКС также пройдут, куда приедут около 600 человек. по сути, к нам приедут люди и гости, которые расскажут о нашем крае и городе. Надеюсь, у них будет возможно поехать за город, посмотреть наши красоты.

15:19 — Вопрос из Златоуста. Жители нашего многострадального поселка Закаменка получили газ. Что это? Хочется понимать ваш подход к решению застарелых проблем.

— Вопрос с Закаменкой меня крайне возмутил. Там несколько человек ссорились и ругались. Вместо того, чтобы решать проблемы, они разбирались, кто из них прав. Мою чашу терпения переполнило то, что бывший мэр сказал, что на решение этого вопроса потребуется год, а то и два. Ведь все, что мы делаем, должно быть направлено на решение проблем. Если хочешь решить какие-то проблемы, то реши их. Другого быть не должно. Мы и по другим застарелым проблемам наведем порядок.

15:14 — Что делать с Шершнями? Ведь воду будет забирать Томинский ГОК.

— Тема Томинского ГОКа активно обсуждалась еще до моего приезда. Надеюсь те экологические инициативы, которые были приняты, позволят применить и к нему. Я планирую посетить ГОК. Там не будет металлургического производства. В первую очередь ставятся задачи рекультивации Коркинского разреза. Будем контролировать воздух над ГОКом. Мы окружим ГОК мониторингом. Тема воды тоже важна. Рекультивация коркинского разреза тоже требует достаточно много воды. Будет построен новый Долгобродский канал. Он позволит перебросить до 120 млн кубометров воды в Аргазинское водохранилище. Они пополнят основной резервуар питьевой воды для Челябинска. И тот объем воды, который пойдет на рекультивацию, в несколько раз меньше. Шершни будут наполнены чистой водой.





15:09 — Вопрос про уборку дорог. Прошу навести порядок в Карталинском районе. После первого снегопада образовались накаты. Технику выделяют только для вида.

— Ситуация типичная. На регулярной основе провожу разбор полетов. Отчеты, конечно, хорошие. Но ничего хорошего нет. Когда я просил лично рассказать, где какая техника работала, никакого ответа не получил. Дал поручение обеспечить всю технику системой ГЛОНАСС. Деньги выделены, но хотел бы, чтобы деньги не разошлись. Перед миндором поставлена задача. Если центральные усадьбы более-менее чистятся, то сельские поселения имеют большие проблемы. Главы ставят вопрос про деньги. Деньги мы дали. Теперь будем спрашивать за качество работы. Теперь нужно понимать реальную картину. А Также нужно ввести общественный контроль. Все сервисы надо развивать. Задача коллегам поставлена. Нужно всем вместе не слезать с чиновников, пока это все не заработает.

15:04 — Вопрос про детей-аутистов.Было много рекомендаций по обучению. Проблема в том, что в школах нет оборудования и специалистов таких детей. Почему, если государство дало такие рекомендации, почему это не исполняется?

— У нас достаточно большой процент детей, которые ходят в обычную школу, а не в специальную. В них тоже нужно специальное оборудование и специалисты. Их должно быть большое количество. На это сейчас основное внимание. У нас не должно быть никаких проблем со школами и учебного и коррекционного направления. Обещаю держать руку на пульсе лично. Эти проблемы мы решим. Проблемы с инклюзивным образованием есть. И очень большие. Мы обеспечили порядка 20 школ, он это капля в море. Должна быть доступная среда и должное оборудование. Также соответствующие преподаватели. Там совершенно другое образование. Здесь нужно работать и работать. Плюс те психологи, те специалисты, которые должны помогать из этой сложной жизненной ситуации, должны быть в школах. Это задача номер один для образования.





15:00 — Вопрос от Дмитрия Моргулеса. Вопрос о строительстве детского хирургического средства. К сожалению, оно захватывает часть городского бора. Есть общественное неверие и недоверие о том, что получится сохранить деревья. Ваше мнение, ваше решение и как будет организован контроль, чтобы ни одна лишняя сосна не пострадала.

— Детской клинической больнице, которая изначально строилась под роддом, остро нужна детская хирургия. Цена вопроса приличная — 4,5 млрд. Включились в этом году под нацпроект — срок был поставлен 2024 год. Как только будет проект — начинаем стройку. Дальше возник вопрос с местом. Врачи профессионально разложили по полочкам, почему хирургия должны быть на территории медгородка. Никаких сомнений, что для помощи, которая была бы полноценной на территории медгородка, нужна хирургия. По поводу деревьев. Площадь нужна порядка четырех гектар. Само здание — 1,5 гектара. На территории вокруг здания не обязательно рубить деревья. Работы по тому, какое дерево пилить — будут проведены работы. Также будут высажены новые деревья, которые бы компенсировали ситуацию при строительстве. При должном контроле общественников работа будет проведена. Внимательно нужно отнестись к теме стройки. Мы внимательно проведем эту работу. Но дети — святое. Это несомненно нужно делать.

14:52 — Благоустройство было в лидерах по количеству вопросов. Какой грязный город Челябинск. Пора бы поставить урны на пешеходных дорожках.

— Попрошу Наталью Котову разобраться в данной ситуации. Чем больше урн, тем лучше. Только обслуживать их надо. Надеюсь, что они будут эстетичны. У нас есть разного рода примеры странных решений. Надеюсь, главы районов разберутся с этим вопросом. Улицы и урны нужно убирать, нужно выделять на это деньги. Были улицы в городе, где вообще не были заключены контракты на их уборку. С компаний тоже нужно спрашивать про очистку дорог. В наших городах не должно быть белых пятен — неубранных улиц. Я думаю, мы сможем с этим разобраться. У нас будут подрядчики, которые будут исполнять свои обязанности. И в городе, и в регионе должны быть собственные компетенции. Нужно принимать в этом активное участие. По договору можно целый район не убирать. Эти все вопросы мы проговорили. Слом идет достаточно тяжело. Нет сомнения, что порядок в этом вопросе мы наведем.





14:48 — Как вы относитесь к возрождению муниципального мероприятия о возрождении озеленения в городе? Прикреплено фото из Сада Победы, где убили деревья.

— Я думаю, что Челябинску и многим другим городам не хватает компетенции по озеленению. Те решение, которые принимались ранее, в полном объеме передавались субподряду без должных компетенций, то это неправильно. Мы будем возрождать предприятия по озеленению, конкуренцию никто не отменял. У нас должны быть предприятия, на которые можно положиться. Должны работать специалисты, которые в этом разбираются. По спиленным деревьям — тоже самое. Это безусловно бардак. Соответствующие задачи поставлены. По содержанию дорог я поставил задачу укрепляться. На территории региона не было ни одного проекта, который не переделывался бы несколько раз. Недостатки проекта, потом проблема со строительством — передвижение сдачи стройки. Я надеюсь, что подрядчики тоже появятся. Мы изучаем пример Казани, где все делается и делается качественно. Даже в Магнитогорске ситуация лучше. Я хочу, чтобы в Челябинске было также.

14:43 — Что делается в школах для профилактики употребления снюса?

— Вопрос важный. Что у нас будет сделано? Мы запретим торговлю этих никотин-содержащих смесей. Есть юридические нюансы. Но мы считаем, что это совместное ведение. На следующей неделе мы введем в заксобрание запрет на продажу снюса. Кроме закона мы договорились со всем силовым блоком, что будем формировать команды, которые будут изымать весь товар из продажи. Если мы видим, что дети продолжают травиться, то будем заводить уголовные дела. Надо этим заняться и очень серьезно. В школах должна быть соответствующая профилактика. Вопрос стоит и мы сделаем все, чтобы с этой гадостью покончить. Любой родитель переживает. Как только ребенок может воспринимать информацию, то ему нужно об этом доносить.

14:36 — Газ в отдаленных селах. Видеообращение. Мы хотим попросить помощи по решению вопроса газификации поселка.

— Газификация для сельских территорий — важнейшие вопросы. Ежегодно на газификацию теперь выделяется в два раза больше денег, чем ранее. Задача поставлена — увеличить количество сетей. Деньги направлены. Главы муниципалитетов получили поручения. Нужно сделать пятилетнюю программу. Я хочу, чтобы люди точно понимали, когда до них дойдет газ. Я считаю, что мы существенно двинемся вперед. Также есть проблемы, что мощности газовых станций уменьшены. И им нужно расширение и обновление.

14:34 — Вопрос из Магнитогорска. Всем ли кто пострадал в трагедии год назад удалось помочь?

— Задача стояла обеспечить жильем всех пострадавших. Задача выполнена — порядка 102 квартир было предоставлено людям. Всего в этом доме 520 квартир. Люди принимали решение самостоятельно. 159 семей определились и переехали. Соответствующая жилплощадь была предоставлена. В том числе, были выплачены средства пострадавшим. На месте двух подъездов разбит сквер. Все задачи выполнены.

14:28 — Для Челябинской области острый вопрос — экология. Был подписан закон о квотировании выбросов. Со всеми удалось ли договориться? И достаточно ли у нас технических средств, чтобы оперативно выявлять загрязнение?

— У нас есть крупные пром.центры, включая наши крупнейшие города. С 15 крупных предприятиями решен вопрос, с одним еще решается. Мы набираем планку — 20% на снижение выбросов. Мы дальше работать над этим. Такая работа продолжается со всеми на федеральном уровне. У нас есть необходимость внести изменения. Мы будем жестко спрашивать за реализацию программ по экологии. По поводу квотирования — когда роспотребнадзор даст методику, так сразу начнем работу. Меня категорически не устраивает то, что происходит сейчас. Вокруг каждого предприятия будут стационарные и передвижные станции по замеру выбросов.

14:25 — Льготы ветеранам. Я бы хотела узнать по вопросу ветеранских льгот. Почему они не индексируются довольно много лет.

— У нас большое количество людей-ветеранов. Есть две категории ветеранов: по федеральному и по региональному списку. С 15 июля было принято решение проиндексировать региональных ветеранов. Касательно ветеранов по федеральному списку — они ежегодно индексируются. Очередное индексирование предусмотрено и в следующем году. Если есть сбои — наведем порядок.

14:24 — Вопрос из Кунашака. На печное отопление уходит 24 грузовика. Бабушка просит помочь решит вопрос с неотапливаемым домом. И с переселением в другой дом.

— Сегодня же дам поручение. Если ветеран или вдова ветерана. В любом случае постараемся помочь человеку.

14:18 — Вопросов на колл-центр уже более 5000. Вопрос из Челябинска. Вопрос от обманутых дольщиков. Планируется ли им помощь в трудной ситуации.

— Действительно проблема трудная. В целом, картина была — 56 проблемных домов. Что удалось сделать? Мы расселили 7 домов, почти тысяча человек. В основном, работа была с теми застройщиками, которые перехватили эти объекты. Самое главное, что есть большое количество домов, по которым не было никакого решения. В общем и целом, самое главное — удалось найти ответы на все вопросы. Мы активно работали над этим с коллегами из федерального центра. Все дома мы посчитали, мы сделали заявку, создали свой фонд, куда перечислили деньги. 32 дома уже внесены в реестры. У нас больше нет неопределившихся домов. В течение 3-4 лет они будут достроены. Важно, что на федеральном уровне принято решение, что больше такой проблемы не будет. Я сам в некоторомы смысле дольщик. Более 5 лет назад покупал в Москве квартиру, а она до сих пор строится. Важно было на системной основе определиться с домами. В любом случае, там, где нет быстрого решения, мы решим проблему.

14:14 — Вопрос задает Анастасия Плотникова, медиахолдинг ОТВ. Вопрос по поводу нацпроектов. Есть ли видение, какие качественные изменения должны почувствовать жители области?

— Нацпроекты — это про конкретику. 18,5 млрд рублей было выделено. На эти средства было построено 11 детских садов. Большое количество школ. Начали рекультивацию свалки. Всего на 30; увеличится объем по линии нацпроекта я это будет уже 23 млрд. Мы планируем в следующем году ввести 13 детских садов, построить 4 школы, но будут еще. Мы в следующем году завершим технический этап рекультивации. Сделаем 24 ФАПа. В следующем году будет такое же количество ФАПов. Обновим технику в больницах и поликлиниках. В этом году сделали 170 км дорог. В следующем году удваиваем. Это все средства нацпроектов. Это крайне важно. Можно перечислять дальше. Всего 12 нацпроектов. Я уверен, что уже жители Челябинской области почувствовали, что такое нацпроекты. Я лично держу все на контроле.

14:00

Прямая линия с губернатором Челябинской области началась. Более 2 000 обращений пришло в колл-центр.

Первый вопрос задала жительница поселка Аэропорт. Она рассказала, что люди не могут дождаться скорой. К ее маме, труженице тыла «карета» приехала через 2 часа 40 минут.

«Даю поручение именно этот вопрос разобрать главе города Челябинска и Министру здравоохранения, 2 часа 40 минут — это недопустимо. У нас есть федеральный стандарт, который предполагает подъезд скорой в течение 20 минут. Если говорить в целом о первичном звене и о скорой помощи в частности, мы провели инвентаризацию всего первичного звена в регионе, действительно, у нас есть территории, где не соблюдается этот стандарт. Уже со следующего года в 10 муниципалитетах появятся 15 новых постов и бригад. Мы в этом году приобрели уже 82 кареты скорой помощи. В следующем году работу продолжим. Уже принято решение о единой диспетчерской службе. Если взять поселок Аэропорт, то из Красноармейского района скорая приехала бы быстрее, если бы была единая диспетчерская служба. Пока здесь другой оценки как „бардак“ быть не может», — ответил губернатор.

Совсем скоро начнется прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. С 14:00 до 16:00 глава региона будет отвечать на вопросы, которые уже 5 дней ему присылают южноуральцы. Также губернатор подведет итоги 100 дней работы на этой должности.

Вы все еще можете задать вопрос Алексею Текслеру, сделать это можно по номеру телефона 8(351)701-501-7, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», опубликовав вопрос с хэштегом #спроситекслера.

Прямой эфир можно посмотреть на телеканале ОТВ, на сайте 1obl.tv, в социальных сетях «Первого областного».