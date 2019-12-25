Прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером состоится уже сегодня

Вопросы главе региона можно будет задавать до завершения эфира.

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В Челябинске сегодня, 25 декабря, пройдет прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. На ней глава региона подведет итог первых 100 дней работы после вступления в должность, а также ответит на вопросы южноуральцев. Свои вопросы жители отправляют уже пять дней, задать их можно будет до самого завершения прямого эфира. Есть несколько способов: по номеру телефона 8(351)701-501-7, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», опубликовав вопрос с хэштегом #спроситекслера.



Посмотреть прямую линию можно в 14:00 на телеканале ОТВ, на сайте 1obl.tv, в социальных сетях «Первого областного», а также за ней можно будет следить в текстовой трансляции на сайте «Первого областного». Прямой эфир будет идти два часа на телеканале «Россия 24».