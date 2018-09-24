/ Знаменитый портрет Шаляпина представят челябинцам на вернисаже

Из областного центра картина отправится еще в два южноуральских города.

Проанонсированная несколько месяцев назад выставка одной картины открывается в Челябинске. Горожанам и гостям города представят портрет Федора Шаляпина, написанный художником Борисом Кустодиевым. Картину привезли на три месяца, вместе с ней прибыли реставратор и ведущий сотрудник Русского государственного музея, в котором обычно выставляется портрет Шаляпина.

Картина привезена в рамках сотрудничества между Челябинской областью и Русским музеем Петербурга. Это будет путешествие картины по 3 городам Челябинской области. Открытие состоится в Челябинске, затем картина поедет в Магнитогорск и закончит экспонирование в Сатке. До Нового года картина будет находиться в Челябинской, потом отправится домой. Работа, думаю, будет интересна всем. Мы ставим ограничение 0+. К нам такие шедевры нечасто приезжают. Это огромная работа и со стороны руководства области и нашего музея. Мы планируем большую программу, в том числе лекционную, и у нас будет несколько концертов. — поделилась с сайтом «Первый областной» руководитель научно-просветительского отдела Музея изобразительных искусств Челябинска Вера Смирнова.

Портрет Шаляпина разместили на красном фоне, рядом установили два информационных стенда с историей создания картины. С 25 сентября увидеть ее сможет каждый посетитель Картинной галереи.

Добавим, что картину неоднократно выставляли за рубежом.